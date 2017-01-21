В Тольятти врачи "скорой" спасли семимесячную девочку, утонувшую в ванной

В пятницу, 20 января, в десятом часу вечера в одной из квартир по ул. 40-летия Победы в Автозаводском районе, по предварительным данным, при купании в ванной захлебнулась и потеряла сознание семимесячная девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Находившиеся в квартире взрослые извлекли малышку из воды и позвонили на пульт станции скорой медицинской помощи Тольятти. Медики сразу взяли ситуацию под контроль. По указанному адресу незамедлительно выехала реанимационная бригада, а пока она была в пути, врачи давали по телефону родителям четкие инструкции, что им нужно делать, а те все выполняли.

Прибывшие вскоре врачи реанимационной бригады сразу приняли меры для спасения малышки, провели ей искусственное дыхание, применили кислород и сделали необходимые инъекции. В итоге девочка была спасена. Она пришла в себя и врачи увезли ее под наблюдение в лечебное учреждение.