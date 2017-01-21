В Самаре отметят День сурка с участием степных сурков Ивана и Евы

2 февраля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник — "День сурка". По поверью, чтобы угадать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в этот день.
Считается, что если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и залезет обратно — зима будет длиться еще шесть недель, если же, вылезая из норы, грызун не увидит тени, то весна будет ранней.
У посетителей Самарского зоопарка будет уникальная возможность узнать прогноз на весну 2017 года "из первых уст". Степные сурки Иван и Ева предскажут, какая весна ожидается в этом году.
Кроме того, в этот день будут организованы игры и конкурсы для детей.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?