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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч в Государственной Думе РФ

МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: Архив «ВН»

В пятницу, 20 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч с руководством политических фракций и комитетов Государственной Думы РФ.

С руководством комитета по бюджету и налогам была рассмотрена возможность дополнительного финансирования региона и его участие в целевых федеральных программах.

Особое внимание в ходе обсуждения уделялось развитию экономики, поддержке отрасли промышленности и предпринимательства,  также вопросам социальной сферы.

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