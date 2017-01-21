Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч в Государственной Думе РФ

В пятницу, 20 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч с руководством политических фракций и комитетов Государственной Думы РФ.

С руководством комитета по бюджету и налогам была рассмотрена возможность дополнительного финансирования региона и его участие в целевых федеральных программах.

Особое внимание в ходе обсуждения уделялось развитию экономики, поддержке отрасли промышленности и предпринимательства, также вопросам социальной сферы.