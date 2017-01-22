В Самаре при столкновении с грузовиком пострадал водитель легковушки

В субботу, 21 января, в Самаре произошло ДТП с участием 40-летнего водителя ВАЗ-2115, получившего права в 1994 году, который примерно в 18:00 ехал по улице Чекистов со стороны Транзитной, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "MAZ" под управлением 58-летнего мужчины.
В областном полицейском Главке сообщают, что в результате аварии водитель легковой машины получил травмы, с которыми он госпитализирован в медучреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все детали случившегося.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.