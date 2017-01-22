В Самаре при столкновении с грузовиком пострадал водитель легковушки

В субботу, 21 января, в Самаре произошло ДТП с участием 40-летнего водителя ВАЗ-2115, получившего права в 1994 году, который примерно в 18:00 ехал по улице Чекистов со стороны Транзитной, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "MAZ" под управлением 58-летнего мужчины.

В областном полицейском Главке сообщают, что в результате аварии водитель легковой машины получил травмы, с которыми он госпитализирован в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все детали случившегося.