Николай Меркушкин примет участие в работе XVI съезда партии "Единая Россия"

В воскресенье, 22 января, в Москве на площадке ВДНХ продолжает свою работу съезд партии "Единая Россия".
Сегодня председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание высшего совета и генерального совета партии и выступит перед однопартийцами. В работе съезда принимает участие делегация Самарской области по главе с губернатором Николаем Меркушкиным.
Во второй день работы съезда единороссы планируют принять ряд кадровых решений. В регионах страны завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях.
В Самарской области в декабре на пост секретаря реготделения была избрана первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева. Таким образом, "Единая Россия" продолжает курс на обновление кадров.
Кроме того, члены партии сегодня планируют проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.
Напомним, 21 января, в первый день работы съезда состоялись семь дискуссионных площадок, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритеты на 2017 год.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.