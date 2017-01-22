Николай Меркушкин примет участие в работе XVI съезда партии "Единая Россия"

В воскресенье, 22 января, в Москве на площадке ВДНХ продолжает свою работу съезд партии "Единая Россия".

Сегодня председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание высшего совета и генерального совета партии и выступит перед однопартийцами. В работе съезда принимает участие делегация Самарской области по главе с губернатором Николаем Меркушкиным.

Во второй день работы съезда единороссы планируют принять ряд кадровых решений. В регионах страны завершилась отчетно-выборная кампания, по итогам которой на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях.

В Самарской области в декабре на пост секретаря реготделения была избрана первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева. Таким образом, "Единая Россия" продолжает курс на обновление кадров.

Кроме того, члены партии сегодня планируют проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.

Напомним, 21 января, в первый день работы съезда состоялись семь дискуссионных площадок, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритеты на 2017 год.