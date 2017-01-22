В Самаре трамвай сошел с рельсов

В воскресенье, 22 января, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Урицкого трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в группе "Новости Самары — Самара life" соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла в районе пересечения с улицей Красноармейской. Трамвай следовал по маршруту №1. С рельсов "слетела" задняя часть вагона. Причины устанавливают специалисты ТТУ. Из-за ЧП движение трамваев по Урицкого встало.