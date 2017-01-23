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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Снежных барсов" - 5:2

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче со "Снежными Барсами" счет на 14-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Ринат Юмангулов: он, получив шайбу от Дмитрия Дрожжина, продвинулся к воротам Валерия Штукерта и точно бросил в дальнюю от себя "девятку" - 1:0.

На 27-й минуте счет стал равным: Владислав Отпущенников несколько раз спасал хозяев, крутясь, словно "белка в колесе", но Сергей Мельников с "пятака" переправил шайбу в ворота "Ладьи". На 29-й минуте Сергей Мельников стал автором "дубля", отправив шайбу под перекладину ворот - 1:2. На 34-й минуте лучший снайпер "Ладьи" Роман Поляничев сравнял счет, оказавшись проворнее всех у чужих ворот - 2:2.

На 47-й минуте Игорь Усманов броском от синей линии реализовал большинство - 3:2. На 48-й минуте Дамир Рахимуллин бросил с разворота, что стало неожиданностью для голкипера "барсов" - 4:2. На 58-й минуте Егор Алексеев поставил точку в матче - 5:2. "Ладья" одержала третью победу подряд.

Во вторник, 24 января, в 15:00 соперники сыграют еще раз, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

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