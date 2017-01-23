На ремонт самарских дорог направят более 2 млрд рублей

В понедельник, 23 января, глава Самары Олег Фурсов провел традиционное еженедельное оперативное совещание с главами внутригородских районов, руководителями департаментов мэрии и муниципальных предприятий областной столицы.

В рамках совещания руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов доложил о готовности администрации Самары к ремонту дорог в 2017 году. Вячеслав Коновалов сообщил, что в текущем году на эти цели будет направлено 2,179 млрд рублей и детализировал основные направления работ.

Так, 928 млн руб. будет направлено на ремонт 11 объектов. Торги по ним уже проведены. Это участки: Волжский проспект на участке от ул. Вилоновской до ул. Осипенко

ул. Комсомольская на участке от ул. Максима Горького до ул. Степана Разина

ул. Чапаевская на участке от ул. Ульяновской до ул. Венцека

ул. Красноармейская на участке от дома № 106 по ул. Красноармейской до ул. Максима Горького

ул. Осипенко на участке от ул. Лесной до ул. Мичурина

ул. Молодогвардейская на участке от ул. Венцека до ул. Красноармейской

ул. Лесная на участке от ул. Осипенко до Северо-Восточной Магистрали

ул. Максима Горького на участке от ул. Крупской до ул. Вилоновской

ул. Льва Толстого на участке от Комсомольской площади до ул. Максима Горького

ул. Галактионовская на участке от ул. Красноармейской до ул. Полевой

ул. Полевая на участке от ул. Мичурина до Волжского проспекта

ул. Дыбенко на участке от ул. Авроры до ул. Советской Армии.

Более 728 млн. планируется выделить на комплексный ремонт еще 9 городских объектов:

ул. Куйбышева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Некрасовской

ул. Шушенская от ул. Ново-Садовой до базы ФК "Крылья Советов"

ул. Фрунзе на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской

ул. Галактионовская от ул. Венцека до ул. Красноармейской

ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Бр. Коростелевых

Комсомольская площадь

ул. Молодогвардейская от ул. Первомайской до ул. Вилоновской (с ремонтом сквера "Шанхай")

ул. Алексея Толстого на участке от ул. Крупской до ул. Некрасовской

ул. Водников от ул. Ленинградской до ул. Главной.

164 млн руб. пойдут на ремонт картами свыше 100 кв. м 31 автодороги, 191 млн выделен на ремонт мостового перехода "Южный" (аукцион по определению подрядчика запланирован на 9 февраля). На ремонт внутриквартальных территорий будет выделено более 130 млн рублей.

Следует отметить, что здесь не учтены средства федерального бюджета, которые поступят в город позднее.

"Каждый год мы сдвигаем сроки по проведению торгов и стараемся приступать к ремонтным работам как можно раньше. К марту все аукционы должны быть завершены, максимальный объем работ необходимо выполнить в летнее время", — подчеркнул Олег Фурсов.