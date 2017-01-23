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Общество

Жительница Самары купила платье и выиграла квартиру в "КОШЕЛЕВ-проекте"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 января в "Аврора молл" разыграли лотерею "Выиграй квартиру за три тысячи рублей". Главный приз - однокомнатная квартира в "КОШЕЛЕВ-парке" - достался Валентине Мамаевой.

Розыгрыш "Выиграй квартиру за три тысяч рублей" проходил с 1 октября 2016 года по 21 января 2017 года. Для того чтобы принять участие в акции, надо было совершить покупку на сумму от трех тысяч рублей в одном магазине, потом зарегистрировать чек на стойке информации молла и получить купон. Дальше оставалось опустить его отрывную часть в специальный прозрачный ящик. Во время финального розыгрыша уникальный идентификационный номер купона и стал ключом от заветной квартиры. По подсчетам организаторов мероприятия, в розыгрыше участвовало более пяти с половиной тысяч купонов. На сцене установили прозрачный барабан, а для того, чтобы ни у кого не было сомнений в честности результатов розыгрыша, из зала выбрали несколько детей, которые вытягивали лотерейные билеты с номерами участников акции.

Ряд подарков подготовил "Аврора молл". "Сегодня много сюрпризов: это подарочные сертификаты от меховых салонов, известных брендовых магазинов одежды, подарочные карты в фитнес-клубы, - рассказывает Максим Мидзяев, генеральный директор управляющей компании "Аврора молл". - Мы очень благодарны Корпорации "КОШЕЛЕВ" за то, что предоставила такой шикарный приз. Когда у нас возникла идея с розыгрышем, то стало очевидно, кто станет партнером мероприятия. Корпорация "КОШЕЛЕВ" - это самый крупный и надежный застройщик".

"Я очень рада тому, что в зале много молодых людей. Ведь мы строим именно для них, - делится впечатлениями директор по маркетингу Корпорации "КОШЕЛЕВ" Ирина Шведова. - У корпорации есть много финансовых инструментов для того, чтобы начать новую самостоятельную жизнь: это программа "Купи квартиру от 50 тысяч рублей" и "Президентская ипотека со ставкой от 5,5 процентов годовых", и сегодня - отличный повод сделать еще одного человека счастливее".

Главный приз - сертификат на квартиру в "КОШЕЛЕВ-проекте" - достался Валентине Мамаевой.

"Мой сегодняшний день начался, как всегда, и точно не предвещал никакого стресса. Я пошла по магазинам и заодно решила зайти на розыгрыш, а когда назвали номер моего купона, то, конечно же, не поверила. Несколько раз посмотрела на него и решилась идти на сцену, только когда девушки рядом подтвердили: "Да это же ваше число!" - взволнованно рассказывает Валентина Мамаева.

Победительница живет в Самаре три года. Переехала из Перми, когда ей предложили работу в одной из крупнейших нефтяных компаний страны. Обладательница редкой специальности - инженер-сметчик - даже представить не могла, что наш город подарит ей столько новых возможностей. В "КОШЕЛЕВ-проекте" она была проездом несколько раз и отметила для себя приятную планировку района и аккуратную застройку, но вот купить квартиру не решилась.

"Я оплачиваю жилье в Перми. Там у меня остались сын и дочка, плюс здесь живу на съемной квартире, а это очень большие траты, потому о покупке квартиры речь даже не шла. То, что произошло сегодня, - это невероятно, и я до сих пор не могу поверить, что я выиграла. Это - шок! Возможно, теперь мои дети переедут в Самару", - строит планы Валентина.

К слову, победу в розыгрыше Валентине Мамаевой принесло платье. Чек именно с этой покупки она обменяла на заветный купон. Победительнице досталась квартира-студия общей площадью 24 кв. м в современном пятиэтажном доме с панорамным остеклением лоджий, который находится в "КОШЕЛЕВ-парке". Неподалеку от него детский сад и школа.

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