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ДТП Происшествия

На трассе Самара - Бугуруслан погиб водитель KIA, съехавший в кювет

КИНЕЛЬ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 января, в Кинельском районе погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 1:05 на 74 км дороги Самара - Бугуруслан 25-летний водитель KIA Cerato, по предварительной версии полицейских, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на левую обочину. После этого иномарка врезалась в металлическое ограждение и перевернулась.

От полученных травм водитель скончался на месте.

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