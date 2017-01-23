На трассе Самара - Бугуруслан погиб водитель KIA, съехавший в кювет

В воскресенье, 22 января, в Кинельском районе погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:05 на 74 км дороги Самара - Бугуруслан 25-летний водитель KIA Cerato, по предварительной версии полицейских, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на левую обочину. После этого иномарка врезалась в металлическое ограждение и перевернулась.

От полученных травм водитель скончался на месте.