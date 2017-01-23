Мигрант-нелегал сообщил о минировании ТЦ "Космопорт" от имени ИГИЛ, чтобы насолить подружке

В Самаре начали рассматривать первое в ПФО дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба").

На скамье подсудимых - 24-летний гражданин Таджикистана Хурсанд Амунбеков, который на территории России вот уже пару лет находится незаконно - все сроки его пребывания давно закончены, на миграционном учете он более не состоит. На протяжении последних лет он работал на стройках в Москве. В декабре 2015 г. Амунбеков приехал в Самарскую область и сразу влип в историю.

26 декабря на номер 112 позвонил мужчина и заявил: "Через час взлетит на воздух торговый центр "Космопорт". Это вам подарок от ИГИЛ. С Новым годом!"

После этого сообщения из "Космопорта" эвакуировали более трех тысяч человек. Торговый центр не работал в течение шести часов - все это время каждый его квадратный метр обследовали спецслужбы. Никакого взрывного устройства не нашли, и работников торговых точек запустили обратно.

Ущерб от "шутки" 54 юридических лица, признанных потерпевшими, оценили по-разному: кто-то пострадал на 2-5 тыс. руб., а такие крупные гипермаркеты, как "Ашан" и "Леруа Мерлен", - на 173 и 207 тыс. рублей. Все они намерены взыскать понесенные расходы с Амунбекова - а это в общей сложности более 1,1 млн рублей.

К слову, "телефонного террориста" сотрудники УФСБ России по Самарской области нашли всего за несколько часов и задержали в тот же день. Оказалось, что молодой человек и не подумал избавиться от мобильника, с которого звонил на номер 112 с угрозами.

"Дело нетипичное, подобных в моей практике еще не было, - признался помощник прокурора Советского района Вусал Алиев. - Вину молодой человек сразу признал в полном объеме, пояснив, что действовал в одиночку и просто хотел насолить после ссоры своей знакомой, которая работала продавцом в том самом торговом центре. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы".

Сам Хурсанд Амунбеков тот день вспоминает неохотно: "Сам не знаю, зачем это сделал, получилось, как получилось. Но я был трезв, ничего не употребляю. Просто совершил глупость, с кем не бывает. А с той девушкой мы сейчас и не общаемся вовсе".

Дело "телефонного террориста" рассматривает Советский районный суд. Амунбеков вину признает полностью и хочет, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке. Но для этого свое согласие должны дать еще 10 из 54 потерпевших. После этого будет решаться вопрос об избрании наказания молодому человеку. 23 января 2017 г. парню продлили срок содержания под стражей еще на месяц.