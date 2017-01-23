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Общество

Самарские фирмы могут оштрафовать за то, что они ищут сотрудников через "Авито"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре три юрлица могут привлечь к административной ответственности за то, что сотрудников они себе искали на интернет-сайте с бесплатными объявлениями.

Прокуратура направила в Государственную инспекцию труда в Самарской области материалы по трем фирмам, нарушившим законодательство о занятости населения в России.

"В ходе проверки установлено, что ООО "Оливи", ООО "Успех" и ИП Сергей Сергеевич на сайте "Авито" разместили объявления о наличии вакантных рабочих мест, хотя, в соответствии с действующим законодательством, подобную информацию они должны также предоставлять ежемесячно в службы занятости населения, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. - Согласно ответу, полученному от ГКУ СО "Центр занятости населения г.о. Самара", указанными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем сведения о наличии свободных рабочих мест не направлялись".

Для устранения выявленных нарушений надзорное ведомство 18 января 2017 г. внесло представления в адрес директора ООО "Оливи" Людмилы Володиной и гендиректора ООО "Успех" Сергея Титова.

Кроме того, материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Самарской области для решения вопроса о возбуждении административных дел по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредоставление сведений (информации)", которая предусматривает штрафы: для граждан от 100 до 300 руб., должностных лиц - от 300 до 500 руб., а для юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей. Впрочем, за первое нарушение закона возможно и просто вынесение предупреждения.

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