В Самаре на Заводском шоссе стояли трамваи

Во вторник, 24 января, в 09:40 встало движение трамваев на Заводском шоссе из-за остановки автомобилей на рельсах в районе ООТ "ОАО "Моторостроитель" в направлении ул. Кабельная, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.
В 09:51 автомобили с рельс уехали и движение трамваев возобновилось. В простое находились два трамвая.
В то же утро, в седьмом часу, произошло столкновение автомобилей на проезжей части в районе пересечения ул. Промышленности и Гагарина, об этом сообщали очевидцы ДТП в соцсетях. На размещенных фотографиях видно, что поперек дороги стоит грузовая "Газель", а другую ее часть перекрывает большой автобус. Автор поста пишет, что автомобилистам можно проехать только по рельсам. Но как отметили в ТТУ, данная ситуация не отразилась на движении трамваев.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?