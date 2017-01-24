В Самаре на Заводском шоссе стояли трамваи

Во вторник, 24 января, в 09:40 встало движение трамваев на Заводском шоссе из-за остановки автомобилей на рельсах в районе ООТ "ОАО "Моторостроитель" в направлении ул. Кабельная, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

В 09:51 автомобили с рельс уехали и движение трамваев возобновилось. В простое находились два трамвая.

В то же утро, в седьмом часу, произошло столкновение автомобилей на проезжей части в районе пересечения ул. Промышленности и Гагарина, об этом сообщали очевидцы ДТП в соцсетях. На размещенных фотографиях видно, что поперек дороги стоит грузовая "Газель", а другую ее часть перекрывает большой автобус. Автор поста пишет, что автомобилистам можно проехать только по рельсам. Но как отметили в ТТУ, данная ситуация не отразилась на движении трамваев.