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Суды Происшествия

Александр Нильский: "Меня уговаривали замкнуть на себе воровство денег у "Самарского ИТЦ"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение уголовного дела о коммерческом подкупе в "дочке" Роснефти.

Фото: автора

Напомним, в апреле 2015 года по подозрению в получении коммерческого подкупа были задержаны управляющий ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка "Роснефти") Александр Нильский и предполагаемый посредник Сергей Вершков.

По версии следствия, Нильский решил нажиться на заключенных еще до него контрактах аутстаффинга (предоставления персонала заказчику) между ООО "Самарский ИТЦ" и ООО "Специалист". В бумагах не была прописана дата окончательного расчета, и в конце мая 2014 г. Нильский обозначил подрядчику, что получение денег по контракту зависит от его лояльности, а ему нужен "откат".

Деньги выводились через ООО "Аврора", директор которой, Гашевский, за беспокойство получал 1%. Всего Нильскому должны были передать около 20 млн рублей. Первая передача 5 млн через Вершкова состоялась 5 марта 2015 г., а когда 7 апреля того же года Вершкову дали вторую часть "отката" - еще 5 млн руб., - его задержали. Потерпевшим по делу признаны директор ООО "Специалист" и ООО "Техносервис" Вячеслав Усынин.

Александра Нильского в настоящее время обвиняют по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"), а Вершкова - в посредничестве в коммерческом подкупе.

После допроса всех свидетелей и изучения материалов дела Александр Нильский начал давать показания - до того молчал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя.

"Я у Усынина денег не просил и ничего не получал, наоборот, это он уговаривал меня замкнуть на себе систему хищений денег по контрактам", - заявил в суде Александр Нильский.

По его словам, фирмы Усынина выигрывали тендеры на поставку персонала для ООО "Самарский ИТЦ" по заниженным ценам, а потом начинали "тянуть" дополнительные деньги, оплачивая работы "мертвым душам" - людям, которые на самом деле не работали. Кроме того, часть работ рассчитывались по ставке Дальнего Востока, увеличенной чуть ли не вдвое, хотя по факту выполнялись в Самарской области и других регионах ПФО.

"Меня за решетку хотят посадить как раз, чтобы скрыть эту историю с припиской денег, - уверен Александр Нильский. - Усынин говорил, что честно работать в этой сфере невозможно и с предыдущим руководством он работал именно так. Я же настаивал, чтобы нам вернули переплаченные деньги, это именно то, что представлено как "откат", и переговоры шли именно об этом. Кроме того, я инициировал проверку, которая показала, что денег похищено даже больше, чем я мог предполагать".

Также он обратил внимание, что стенография их с Усыниным разговора - не полная, а именно в пропущенных местах высказаны открытые провокационные предложения, что в материалах дела своего отражения не нашло.

Как эти показания оценит суд, пока не ясно. Кроме того, в ближайшее время свою версию событий изложит Сергей Вершков, через которого и передавались деньги.

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