Александр Нильский: "Меня уговаривали замкнуть на себе воровство денег у "Самарского ИТЦ"

В Самарском районном суде Самары подходит к завершению рассмотрение уголовного дела о коммерческом подкупе в "дочке" Роснефти.
Напомним, в апреле 2015 года по подозрению в получении коммерческого подкупа были задержаны управляющий ООО "Самарский ИТЦ" ("дочка "Роснефти") Александр Нильский и предполагаемый посредник Сергей Вершков.
По версии следствия, Нильский решил нажиться на заключенных еще до него контрактах аутстаффинга (предоставления персонала заказчику) между ООО "Самарский ИТЦ" и ООО "Специалист". В бумагах не была прописана дата окончательного расчета, и в конце мая 2014 г. Нильский обозначил подрядчику, что получение денег по контракту зависит от его лояльности, а ему нужен "откат".
Деньги выводились через ООО "Аврора", директор которой, Гашевский, за беспокойство получал 1%. Всего Нильскому должны были передать около 20 млн рублей. Первая передача 5 млн через Вершкова состоялась 5 марта 2015 г., а когда 7 апреля того же года Вершкову дали вторую часть "отката" - еще 5 млн руб., - его задержали. Потерпевшим по делу признаны директор ООО "Специалист" и ООО "Техносервис" Вячеслав Усынин.
Александра Нильского в настоящее время обвиняют по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"), а Вершкова - в посредничестве в коммерческом подкупе.
После допроса всех свидетелей и изучения материалов дела Александр Нильский начал давать показания - до того молчал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя.
"Я у Усынина денег не просил и ничего не получал, наоборот, это он уговаривал меня замкнуть на себе систему хищений денег по контрактам", - заявил в суде Александр Нильский.
По его словам, фирмы Усынина выигрывали тендеры на поставку персонала для ООО "Самарский ИТЦ" по заниженным ценам, а потом начинали "тянуть" дополнительные деньги, оплачивая работы "мертвым душам" - людям, которые на самом деле не работали. Кроме того, часть работ рассчитывались по ставке Дальнего Востока, увеличенной чуть ли не вдвое, хотя по факту выполнялись в Самарской области и других регионах ПФО.
"Меня за решетку хотят посадить как раз, чтобы скрыть эту историю с припиской денег, - уверен Александр Нильский. - Усынин говорил, что честно работать в этой сфере невозможно и с предыдущим руководством он работал именно так. Я же настаивал, чтобы нам вернули переплаченные деньги, это именно то, что представлено как "откат", и переговоры шли именно об этом. Кроме того, я инициировал проверку, которая показала, что денег похищено даже больше, чем я мог предполагать".
Также он обратил внимание, что стенография их с Усыниным разговора - не полная, а именно в пропущенных местах высказаны открытые провокационные предложения, что в материалах дела своего отражения не нашло.
Как эти показания оценит суд, пока не ясно. Кроме того, в ближайшее время свою версию событий изложит Сергей Вершков, через которого и передавались деньги.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!