В Самаре ночью горели автомобили Porsche и Mazda

Во вторник, 24 января, в 01:54 в чрезвычайные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на бульваре Финютина в Красноглинском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте выяснилось, что горит автомобиль Porsche. Он был потушен силами шести пожарных в 02:04. Еще четыре пожарных на одной машине выезжали в 01:54 на 18-й км Московского шоссе, где горел автомобиль Маzda. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, автомобиль был потушен подручными средствами до приезда пожарных.