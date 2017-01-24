В Самаре ночью горели автомобили Porsche и Mazda

Во вторник, 24 января, в 01:54 в чрезвычайные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на бульваре Финютина в Красноглинском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте выяснилось, что горит автомобиль Porsche. Он был потушен силами шести пожарных в 02:04.
Еще четыре пожарных на одной машине выезжали в 01:54 на 18-й км Московского шоссе, где горел автомобиль Маzda. Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, автомобиль был потушен подручными средствами до приезда пожарных.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора