В Сызранском районе в ДТП пострадал водитель фуры, въехавшей в КамАЗ

В понедельник, 23 января, в 6:45 на 905 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе 51-летний водитель фуры Freightliner двигался со стороны Сызрани в направлении с. Печерское.
По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, мужчина допустил столкновение с грузовиком КамАЗ под управлением 27-летнего водителя, двигавшимся впереди в попутном направлении.
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.