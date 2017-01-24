В Сызранском районе в ДТП пострадал водитель фуры, въехавшей в КамАЗ

В понедельник, 23 января, в 6:45 на 905 километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе 51-летний водитель фуры Freightliner двигался со стороны Сызрани в направлении с. Печерское.

По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, мужчина допустил столкновение с грузовиком КамАЗ под управлением 27-летнего водителя, двигавшимся впереди в попутном направлении.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в медицинское учреждение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облГлавк.