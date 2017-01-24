В Сызрани водитель "Газели" сбил подростка на пешеходном переходе

23 января в Сызрани пострадал в ДТП подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:20 на проспекте 50 лет Октября 54-летний водитель "Газели", ехавший в направлении проспекта Космонавтов, сбил 16-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы. Водитель "Газели" отвез пострадавшую в больницу, а затем вернулся на место происшествия.