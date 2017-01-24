За прошедшую неделю на карантин закрыли три школы и три детских сада

За неделю с 16 по 22 января в области зарегистрировано 16974 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 9139.

По совокупному населению области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 33,7%. По Самаре недельный эпидемический порог превышен на 35,3%.

Превышение недельных эпидемических порогов по области и по Самаре наблюдается в возрастных группах 3-6 лет (на 9,6% и на 21,1%, соответственно) и 15 лет и старше - на 43% и 33,6%, соответственно. В возрастной группе 7-14 лет отмечено превышение недельного порога на 6,2% только по области, без превышения по городу. В возрастной группе до двух лет превышения эпидпорога не отмечено.

По результатам лабораторного мониторинга преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 72,2%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).

За прошедшую неделю в Самарской области полностью закрыли три школы и три детских сада, частично приостановлен образовательный процесс в 25 классах девяти школ, в 12 группах 10 дошкольных учреждений и пяти группах одного учреждения среднего профессионального образования.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ в связи с продолжающимся ростом заболеваемости и рекомендует сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, пользоваться медицинской маской, избегать тесных контактов с заболевшими, а при появлении симптомов заболевания - обращаться к врачу.