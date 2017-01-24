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Футбол Спорт

"Крылья Советов" отправятся на второй сбор

МОСКВА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 января, игроки и тренеры "Крыльев Советов" соберутся в Москве.

В среду, 25 января, команда отправится в Турцию, где проведет второй зарубежный сбор. В планах УТС запланированы четыре игры. Первая из них состоится 29 января со словацким "Шпортом", сообщает официальный сайт самарского клуба.

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