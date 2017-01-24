"Крылья Советов" отправятся на второй сбор

Во вторник, 24 января, игроки и тренеры "Крыльев Советов" соберутся в Москве.
В среду, 25 января, команда отправится в Турцию, где проведет второй зарубежный сбор. В планах УТС запланированы четыре игры. Первая из них состоится 29 января со словацким "Шпортом", сообщает официальный сайт самарского клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет