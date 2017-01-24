"Крылья Советов" отправятся на второй сбор

Во вторник, 24 января, игроки и тренеры "Крыльев Советов" соберутся в Москве.

В среду, 25 января, команда отправится в Турцию, где проведет второй зарубежный сбор. В планах УТС запланированы четыре игры. Первая из них состоится 29 января со словацким "Шпортом", сообщает официальный сайт самарского клуба.