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Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитам проиграла "Снежным Барсам" - 2:3

ТОЛЬЯТТИ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 января, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" принимала на своем льду "Снежных Барсов".

На первой минуте матча счет открыл Алексей Сыромятников. Во втором периоде Антон Моренец увеличил преимущество, но гости быстро отыграли одну шайбу - 2:1. В третьем периоде "Снежные Барсы" сравняли счет - 2:2.

Игра перешла в овертайм, а затем в серию буллитов, где удачнее оказались гости - 3:2, сообщает официальный сайт лиги.

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