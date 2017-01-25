В Самаре пострадала пассажирка трамвая, в который врезался КамАЗ

Во вторник, 24 января, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием 39-летнего водителя КамАЗа, получившего права 21 год назад.

Около 17:00 он ехал по ул. Советской Армии со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Блюхера, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. По предварительной версии полицейских, начав движение, мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем под управлением 27-летнего вагоновожатого.

В результате ДТП 56-летняя пассажирка трамвая получила травмы, с которыми бригада "скорой помощи" доставила ее в одну из городских больниц.

По данным инспекторов ГИБДД, водители обоих транспортных средств были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.