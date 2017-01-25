В Самаре пострадала пассажирка трамвая, в который врезался КамАЗ

Во вторник, 24 января, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием 39-летнего водителя КамАЗа, получившего права 21 год назад.
Около 17:00 он ехал по ул. Советской Армии со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Блюхера, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области. По предварительной версии полицейских, начав движение, мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем под управлением 27-летнего вагоновожатого.
В результате ДТП 56-летняя пассажирка трамвая получила травмы, с которыми бригада "скорой помощи" доставила ее в одну из городских больниц.
По данным инспекторов ГИБДД, водители обоих транспортных средств были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...