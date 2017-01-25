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Образование Общество

Сбербанк делится знаниями со студентами и вузами страны

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передает книги серии "Библиотека Сбербанка" 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. В Самаре книги переданы Самарскому государственному экономическому университету, Международному институту рынка, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королева и Самарскому государственному техническому университету.

"Сотрудничество с вузами - одно из ключевых направлений кадровой политики банка. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на работу приходили не просто хорошие специалисты, а потенциальные лидеры с проактивной позицией и желанием постоянно получать новые знания. Книги - это позитивный и легкий способ самообразования и получения опыта", - отмечает председатель Поволжского Банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов.

"Библиотека Сбербанка" - это уникальная коллекция новой и актуальной бизнес-литературы ведущих авторов мира. В ее составе - книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, лучшим практикам менеджмента, современным технологиям. Сегодня в серии 70 книг.

Начало коллекции в 2009 году положила книга Стивена Кови "Семь навыков высокоэффективных людей", которую в 2011 году журнал Time назвал одной из 25 наиболее влиятельных книг по бизнесу.

Книги из "Библиотеки Сбербанка" представлены как в печатном виде, так и в популярных электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows).

Электронная версия "Библиотеки Сбербанка" также будет доступна вузам.

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