Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с сенатором от Самарской области Дмитрием Азаровым.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионального правительства и членов Совета Федерации от Самарской области с федеральными органами власти, а также совместная работа по защите интересов региона в верхней палате парламента.
Дмитрий Азаров рассказал, какая работа была им проделана по поручению главы региона. В частности, речь шла о программе благоустройства "Наш двор", инициированной партией "Единая Россия" и поддержанной президентом Владимиром Путиным. На приведение в порядок дворовых территорий в муниципалитетах России в федеральном бюджете на 2017 год заложено 20 млрд рублей.
Дмитрий Азаров отметил, что Самара в эту программу не включена, поскольку наш регион является благополучным. Но вместе с тем достигнута договоренность о том, что при определенных обстоятельствах областной центр может рассчитывать на федеральную поддержку.
"К сожалению, мы как успешный субъект в данном случае не попали в список городов, которым предоставляются федеральные деньги, - сказал он. - Но, поскольку инициировалась эта программа фракцией "Единая Россия", состоялся ряд встреч в руководстве партии (с секретарем генсовета и руководителем фракции "ЕР" в Госдуме) и были достигнуты определенные договоренности. Если какие-либо субъекты РФ в срок не представят необходимые для участия в программе "Наш двор" документы либо не подтвердят софинансирование со своей стороны, у нас есть шанс в нее попасть. Мне пообещали, что мы будем первыми в списке", - рассказал сенатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.