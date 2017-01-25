16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин: "Самарские студенты причастны к стройкам, которыми гордится вся страна" Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Владимиром Аветисяном Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым Николай Меркушкин: "Региону удалось значительно укрепить позиции вузов" Николай Меркушкин: "Один из новых проектов "Единой России" будет реализован в регионе уже в этом году"

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 537
Версия для печати

В среду, 25 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с сенатором от Самарской области Дмитрием Азаровым.

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым
Фото: Светлана Осьмачкина

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионального правительства и членов Совета Федерации от Самарской области с федеральными органами власти, а также совместная работа по защите интересов региона в верхней палате парламента.

Дмитрий Азаров рассказал, какая работа была им проделана по поручению главы региона. В частности, речь шла о программе благоустройства "Наш двор", инициированной партией "Единая Россия" и поддержанной президентом Владимиром Путиным. На приведение в порядок дворовых территорий в муниципалитетах России в федеральном бюджете на 2017 год заложено 20 млрд рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что Самара в эту программу не включена, поскольку наш регион является благополучным. Но вместе с тем достигнута договоренность о том, что при определенных обстоятельствах областной центр может рассчитывать на федеральную поддержку.

"К сожалению, мы как успешный субъект в данном случае не попали в список городов, которым предоставляются федеральные деньги, - сказал он. - Но, поскольку инициировалась эта программа фракцией "Единая Россия", состоялся ряд встреч в руководстве партии (с секретарем генсовета и руководителем фракции "ЕР" в Госдуме) и были достигнуты определенные договоренности. Если какие-либо субъекты РФ в срок не представят необходимые для участия в программе "Наш двор" документы либо не подтвердят софинансирование со своей стороны, у нас есть шанс в нее попасть. Мне пообещали, что мы будем первыми в списке", - рассказал сенатор.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Николай Меркушкин встретился с представителями движения студенческих отрядов Самарской области

Николай Меркушкин встретился с представителями движения студенческих отрядов Самарской области

Николай Меркушкин отметил лучших журналистов Самарской области

Николай Меркушкин отметил лучших журналистов Самарской области

Торжественное собрание, посвященное Дню прокурорского работника

Торжественное собрание, посвященное Дню прокурорского работника

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5