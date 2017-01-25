Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым

В среду, 25 января, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с сенатором от Самарской области Дмитрием Азаровым.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионального правительства и членов Совета Федерации от Самарской области с федеральными органами власти, а также совместная работа по защите интересов региона в верхней палате парламента.

Дмитрий Азаров рассказал, какая работа была им проделана по поручению главы региона. В частности, речь шла о программе благоустройства "Наш двор", инициированной партией "Единая Россия" и поддержанной президентом Владимиром Путиным. На приведение в порядок дворовых территорий в муниципалитетах России в федеральном бюджете на 2017 год заложено 20 млрд рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что Самара в эту программу не включена, поскольку наш регион является благополучным. Но вместе с тем достигнута договоренность о том, что при определенных обстоятельствах областной центр может рассчитывать на федеральную поддержку.

"К сожалению, мы как успешный субъект в данном случае не попали в список городов, которым предоставляются федеральные деньги, - сказал он. - Но, поскольку инициировалась эта программа фракцией "Единая Россия", состоялся ряд встреч в руководстве партии (с секретарем генсовета и руководителем фракции "ЕР" в Госдуме) и были достигнуты определенные договоренности. Если какие-либо субъекты РФ в срок не представят необходимые для участия в программе "Наш двор" документы либо не подтвердят софинансирование со своей стороны, у нас есть шанс в нее попасть. Мне пообещали, что мы будем первыми в списке", - рассказал сенатор.