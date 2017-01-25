Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Владимиром Аветисяном

В среду, 25 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем правления управляющей компании холдинга "Волгопромгаз", заместителем председателя правления компании "Роснано" Владимиром Аветисяном.
Они обсудили итоги работы компаний, входящих в холдинг "Волгопромгаз", в 2016 году. При этом в ходе встречи были обозначены приоритеты инвестиционной программы сетевых компаний холдинга.
Кроме того, Владимир Аветисян рассказал Николаю Меркушкину о перспективах освоения территории бывшего завода ЗиМ в Самаре. По его словам, проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов и соглашение с ним может быть подписано уже весной.
Также глава региона и председатель правления УКХ обсудили проект строительства мусоросжигающего завода, который может быть реализован в регионе вместе с госкорпорацией "Ростех" и госкомпанией "Роснано".
Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, а продуктами сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.