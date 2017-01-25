Николай Меркушкин провел рабочую встречу с Владимиром Аветисяном

В среду, 25 января, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем правления управляющей компании холдинга "Волгопромгаз", заместителем председателя правления компании "Роснано" Владимиром Аветисяном.

Они обсудили итоги работы компаний, входящих в холдинг "Волгопромгаз", в 2016 году. При этом в ходе встречи были обозначены приоритеты инвестиционной программы сетевых компаний холдинга.

Кроме того, Владимир Аветисян рассказал Николаю Меркушкину о перспективах освоения территории бывшего завода ЗиМ в Самаре. По его словам, проект застройки этой территории заинтересовал одного из крупных международных инвесторов и соглашение с ним может быть подписано уже весной.

Также глава региона и председатель правления УКХ обсудили проект строительства мусоросжигающего завода, который может быть реализован в регионе вместе с госкорпорацией "Ростех" и госкомпанией "Роснано".

Подобные проекты реализуются в Москве, Московской области и Татарстане. Заводы соответствуют самым строгим международным экологическим нормам, а продуктами сжигания мусора у таких предприятий являются электроэнергия и тепло.