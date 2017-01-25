Николай Меркушкин: "Самарские студенты причастны к стройкам, которыми гордится вся страна"

В среду, 25 января, в День российского студенчества губернатор Николай Меркушкин встретился с представителями движения студенческих отрядов Самарской области. Во встрече приняли участие вице-губернатор Александр Фетисов и министр образования и науки регионального правительства Владимир Пылев.

Глава региона поздравил всех с праздником, заметив, что в нашем регионе студенческие праздники отмечаются всегда широко. Студенческие отряды в нашей губернии насчитывают 1407 человек, и их численность постоянно увеличивается.

Как отметил в самом начале встречи с молодыми людьми Николай Меркушкин, отряды Самарского региона участвовали в реализации крупнейших проектов федерального масштаба: строительство объектов саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке, возведение объектов летней универсиады в Казани в 2013 году и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, много самарских студентов трудилось и на инфраструктурных объектах космодромов Плесецк и Восточный.

В прошлом году студотряды были задействованы на строительстве стадиона "Зенит Арена" в Петербурге и малого кольца Московской железной дороги. "Вы причастны к стройкам, которыми будет гордиться вся страна, и вы, как никто другой, понимаете все те процессы, которые происходят сейчас в России", - сказал Николай Меркушкин.

По словам губернатора, движение студотрядов продолжает лучшие традиции советского студенчества. "Для любого молодого человека работа в студенческом отряде - важная составляющая подготовки ко всей его жизни. Такие люди, как вы, как правило, всегда добиваются в жизни успеха. Это и неудивительно, ведь вы уже сейчас учитесь решать те проблемы, с которыми ваши сверстники столкнутся только после окончания вуза", - сказал губернатор. Глава региона убежден: работа в стройотряде - ступень к дальнейшему профессиональному развитию студента.

Николай Меркушкин подчеркнул, что региональные власти ценят и поддерживают всех молодых людей, которые активно участвуют во всероссийском движении студенческих отрядов. "Вы многое делаете не только и не столько для себя, но и для всей страны в целом. Так было во все времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих стройках", - сказал руководитель области.

Сразу после небольшого вступительного слова Николай Меркушкин предложил молодым людям перейти к формату общения "вопрос-ответ".

"Хотелось бы поблагодарить вас за эту встречу, для всех нас приглашение стало приятной неожиданностью", - сказал руководитель реготделения молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" Максим Гнатюк и выступил с предложением к региональным властям. "С каждым годом студенческие отряды осваивают все новые направления деятельности, и нам нужна государственная поддержка в части получения дополнительного профессионального образования", - сказал лидер самарского движения. Николай Меркушкин поддержал эту инициативу и заверил, что необходимая поддержка будет оказана.

Руководитель направления студенческих стройотрядов реготделения "Российских студенческих отрядов" Сергей Фроленков рассказал губернатору о желании студентов региона принять участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу.

"У нас в этом году запланирован очень большой объем работ по подготовке к чемпионату. Причем предстоит не только завершение строительства стадиона, но и работы по благоустройству территории вокруг него, города в целом", - сказал Николай Меркушкин.

Александр Фетисов, который курирует в областном правительстве подготовку к ЧМ-2018, заметил, что до середины февраля власти подготовят основные направления возможного сотрудничества со студенческими отрядами.

Тему работы самарских студентов на местных стройках продолжила командир вузовского штаба "Крылья" Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Оксана Акименко, выступившая с предложением привлекать студентов и на стройках наукограда "Гагарин-центр". Николай Меркушкин заверил студентку, что такая возможность обязательно будет рассмотрена.

Комиссар студенческого педагогического отряда "Звездочка" Юрий Итясков поблагодарил губернатора за возможность пообщаться напрямую и рассказал, что в международном детском центре "Артек" работают две лаборатории Самарского университета, которые очень популярны у гостей центра. "Может быть, есть возможность организовать аналогичные лаборатории (например, по робототехнике) и в детских лагерях отдыха Самарской области?" - поинтересовался он.

Николай Меркушкин пояснил, что лаборатории университета в "Артеке" созданы для популяризации вуза за пределами губернии, согласившись, что и в регионе такая практика должна получить распространение. "Мы уже работаем в этом направлении. Так, в Самарской области уже в десяти лагерях в этом году работали профессиональные смены, под Тольятти не первый год работает летняя школа "Наноград", - сообщил губернатор.

В ходе разговора со студентами Николай Меркушкин поддержал их инициативу учреждения в Самарской области специального почетного знака в честь 60-летия Куйбышевского студенческого отряда, которым будут отмечаться не только самые активные представители движения, но и работодатели, поддерживающие студенческие отряды губернии. Добавим, что по инициативе президента страны Владимира Путина 17 февраля в нашей стране отмечается праздник - День российских студенческих отрядов.

Слова благодарности главе региона от самарского студенчества прозвучали и за содействие в снижении стоимости проезда в общественном транспорте.

Завершая встречу, Николай Меркушкин исполнил приятную обязанность - за большой вклад в развитии движения студенческих отрядов в Самарской области отметил лучших представителей движения благодарностью губернатора.

"Молодое поколение должно уметь работать, быть конкурентоспособным на мировой арене. Вы - активные молодые люди, настоящие граждане нашей страны. Спасибо вам за вашу жизненную позицию, за ваш настрой", - сказал Николай Меркушкин.