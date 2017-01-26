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ДТП Происшествия

В Самаре неподалеку от Кировского моста тепловоз столкнулся с легковушкой

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером в среду, 25 января, по предварительным данным, в районе пересечения пр. Кирова и ул. Ветлянской тепловоз ТЭМ2 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Фото: https://vk.com/samara_incidents

Предположительно, перед происшествием тепловоз двигался параллельно ул. Ветлянской с поворотом на совхоз и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, который пересекал железнодорожный путь. После столкновения тепловоз протащил легковушку по рельсам.

Предварительно, в легковушке находился один водитель, который не пострадал. У автомобиля поврежден кузов справа в месте удара.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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