В Самаре неподалеку от Кировского моста тепловоз столкнулся с легковушкой

Вечером в среду, 25 января, по предварительным данным, в районе пересечения пр. Кирова и ул. Ветлянской тепловоз ТЭМ2 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, перед происшествием тепловоз двигался параллельно ул. Ветлянской с поворотом на совхоз и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, который пересекал железнодорожный путь. После столкновения тепловоз протащил легковушку по рельсам.

Предварительно, в легковушке находился один водитель, который не пострадал. У автомобиля поврежден кузов справа в месте удара.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.