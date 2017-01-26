В Самаре неподалеку от Кировского моста тепловоз столкнулся с легковушкой

Вечером в среду, 25 января, по предварительным данным, в районе пересечения пр. Кирова и ул. Ветлянской тепловоз ТЭМ2 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, перед происшествием тепловоз двигался параллельно ул. Ветлянской с поворотом на совхоз и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, который пересекал железнодорожный путь. После столкновения тепловоз протащил легковушку по рельсам.
Предварительно, в легковушке находился один водитель, который не пострадал. У автомобиля поврежден кузов справа в месте удара.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...