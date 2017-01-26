Первый в Самаре кинотеатр IMAX откроется в апреле-мае

Открытие первого в Самаре кинотеатра формата IMAX планируется в апреле-мае этого года, сообщил представитель администрации оператора сети "Киномакс" в официальной самарской группе в "ВКонтакте".
Напомним, о планируемом запуске в третьей очереди ТРК "Аврора" кинотеатра IMAХ стало известно еще в январе 2014 года. Затем появлялась информация о том, что переговоры ведутся и с владельцами ТРК "Амбар".
За это время кинозал IMAX сети Mori Cinema появился в Тольятти. Он был открыт еще летом 2014 года.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.