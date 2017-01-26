Первый в Самаре кинотеатр IMAX откроется в апреле-мае

Открытие первого в Самаре кинотеатра формата IMAX планируется в апреле-мае этого года, сообщил представитель администрации оператора сети "Киномакс" в официальной самарской группе в "ВКонтакте".

Напомним, о планируемом запуске в третьей очереди ТРК "Аврора" кинотеатра IMAХ стало известно еще в январе 2014 года. Затем появлялась информация о том, что переговоры ведутся и с владельцами ТРК "Амбар".

За это время кинозал IMAX сети Mori Cinema появился в Тольятти. Он был открыт еще летом 2014 года.