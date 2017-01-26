При встречном столкновении двух легковушек под Самарой пострадали два человека

В среду, 25 января, в Безенчукском районе на трассе Самара - Волгоград при столкновении двух легковых автомобилей пострадали два человека, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 7:40 53-летний водитель ВАЗ-2107, получивший права 29 лет назад, ехал со стороны Самары в направлении Волгограда и на 57 км трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Окой" под управлением 48-летнего мужчины.

В полиции сообщают, что водитель "семерки" не пострадал, а вот мужчину, управлявшего "Окой", и его 32-летнего пассажира доставили в больницу с различными травмами.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным водителей, проезжавших мимо места аварии, два столкнувшихся автомобиля находились на проезжей части. Помощь пострадавшим оказывали два экипажа "скорой помощи".

На обочине дороги, неподалеку от места ДТП, стоял еще один автомобиль, но имел ли он отношение к аварии, неизвестно.