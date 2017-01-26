В деле о земельном мошенничестве допросили Ярослава Бахмурова

В четверг, 26 января, в Самарском районном суде Самары по делу Александра Кокуркина состоялось очередное судебное заседание и допросили некоторых свидетелей.

Напомним, Кокуркина обвиняют в мошенничестве, в результате которого земельный участок у дома на ул. Шверника, минуя торги, перешел в собственность ООО "Флор-Маркет". Подсудимый же тогда был директором этого ООО и оказался единственным участником в многоходовой афере.

По версии обвинения, в 2009 г. региональное минимущества продало "Флор-Маркету" 52 сотки за 4,8 млн руб., в то время как кадастровая стоимость участка на тот момент составляла более 26,8 млн рублей.

Учредителем "Флор-Маркета" являлось ООО "Макс-холдинг", в числе владельцев которой был и сын тогдашнего начальника областной налоговой службы Ярослав Бахмуров, к тому же занимавший кресло начальника "Самарского Бюро технической инвентаризации".

Бахмуров-младший был вызван в суд для дачи показаний, где на вопросы в основном отвечал "не помню", "не могу сказать". Тогда по ходатайству государственного обвинителя были зачитаны его показания, данные на предварительном следствии. Из них стало известно, что "Флор-маркет" перевело на банковский счет этого свидетеля несколько миллионов рублей. По словам Бахмурова, таким образом ему возвратили заем, выданный, "наверное, на развитие бизнеса". Однако, какую предпринимательскую деятельность вел "Флор-маркет", свидетель не смог сказать.

Также прокурор поинтересовался, с какой целью Бахмуров несколько месяцев держал у себя сфабрикованное инвентарное дело на виртуальный объект, якобы находившийся на участке с кадастровым номером 63:01:0705001:657. На что свидетель ответил: "Наверное, просто лежало на столе. А может в архивных записях что-то напутали. Такое бывает".

Свидетельницу же Ольгу Минееву, подготовившую аферистам землеустроительное дело, председательствующий судья Николай Черняков допрашивал дольше. В результате от женщины удалось узнать, что ни она, ни ее подчиненные на объект не выезжали. И в землеустроительном деле были проставлены те координаты, которые предоставил ее бывший сослуживец по "Самарскому центру недвижимости" Руслан Нагметов. Женщина не скрывала, что именно она расписалась на документе за директора геодезического предприятия, где работала. И она же получила деньги за выполненную работу.

По словам Минеевой, подсудимого она впервые увидела в зале суда.

Если федеральный судья Черняков признает Кокуркина виновным, то ему за мошенничество в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.