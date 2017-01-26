Прокуратура Отрадного добилась расторжения фиктивного брака жительницы города с мигрантом

В Отрадном городская прокуратура при проверке установила, что в июле 2016 г. был заключен брак между гражданином Азербайджана и гражданкой РФ. При этом выяснилось, что мигрант никогда не жил вместе с женой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Кроме того, сами супруги объяснили, что целью брака являлось лишь приобретение разрешения на временное проживание, а в дальнейшем и получение гражданства России в упрощенном порядке.
Из-за этого надзорное ведомство направило в городской суд иск с требованием расторгнуть брак. Иск был удовлетворен.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.