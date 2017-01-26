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Общество

Прокуратура Отрадного добилась расторжения фиктивного брака жительницы города с мигрантом

ОТРАДНЫЙ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном городская прокуратура при проверке установила, что в июле 2016 г. был заключен брак между гражданином Азербайджана и гражданкой РФ. При этом выяснилось, что мигрант никогда не жил вместе с женой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Кроме того, сами супруги объяснили, что целью брака являлось лишь приобретение разрешения на временное проживание, а в дальнейшем и получение гражданства России в упрощенном порядке.

Из-за этого надзорное ведомство направило в городской суд иск с требованием расторгнуть брак. Иск был удовлетворен.

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