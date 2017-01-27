Два проекта ГТРК "Самара" одержали победу на региональном этапе премии "Серебряный Лучник"

26 января в большой студии ГТРК "Самара" состоялась церемония награждения победителей регионального этапа национальной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара. В 2016 году на соискание премии было выставлено 43 проекта, а число их авторов достигло 520.

"Серебряный Лучник" - самая престижная премия в сфере связей с общественностью, в этом году будет вручаться на федеральном уровне уже в двадцатый раз, а в Самаре премия имеет семилетнюю историю.

В главном павильоне ГТРК "Самара" (а телерадиокомпания уже в третий раз предоставляет свою площадку для проведения мероприятия) присутствовало около двухсот человек - члены жюри, гости и, конечно же, лауреаты премии.

Лидером премии вновь стала ГТРК "Самара" - сразу два проекта одержали безоговорочную победу в двух номинациях. Телерадиокомпания уже неоднократно становилась победителем национальной премии не только регионального этапа, но и федерального. В этом году были выдвинуты проекты "Первый Всероссийский медиаконкурс "Русский космос" в номинации "Развитие и продвижение территорий" и "МАЯК" - новая планета радиогалактики Тольятти" в номинации "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций". По традиции, десять наиболее ярких проектов регионального этапа автоматически примут участие на федеральном уровне - ГТРК "Самара" в их числе. Проект "Русский космос" единственным из общего числа участников рекомендован к проведению презентации на церемонии награждения победителей федерального этапа национальной премии, которая пройдет в Москве 17 февраля.

"Весь коллектив ГТРК "Самара" был вовлечен в этот проект. И сегодня я благодарю каждого сотрудника нашей компании за то, что проект состоялся и нам удалось сделать то, чего мы так долго добивались. Мы прочно закрепили в сознании аудитории, что Самара является космической столицей. Наверное, поэтому победа была очевидной. Теперь, когда мы приезжаем куда-то, нам говорят - вы ж космическая столица, куда нам до вас!" - комментирует директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

На этом телерадиокомпания останавливаться не собирается - впереди новые проекты.