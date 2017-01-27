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Общество

Наградили победителей регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 января в большой студии ГТРК "Самара" состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара. В 2016 году на соискание премии было выставлено 43 проекта, а число их авторов достигло 520.

Награждение лучшего презентатора Награждение лучшего презентатора

"Серебряный Лучник" - самая престижная премия в сфере связей с общественностью - в этом году будет вручаться на федеральном уровне уже в 20-й раз, в Самарской области "Лучник" имеет семилетнюю историю. Как член жюри могу сказать, что по качеству проектов 2016 года ваш регион выглядит очень достойно. Приятно, что премия из года в год собирает все больше сильных участников", - отметила почетный гость церемонии, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк (г. Москва).

"Наибольшее число работ в 2016 году было представлено в номинациях "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ", "Лучший проект развития и продвижения территорий" и "Лучший проект в области КСО и благотворительности". Это говорит о том, что проекты в области связей с общественностью заметны и существенно влияют на социально-культурную жизнь нашего региона", - говорит Татьяна Мокшина, директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор "Серебряный Лучник" - Самара.

Высокий уровень самарского регионального этапа подчеркнуло присутствие гостей из обеих столиц. Москву представляли Надежда Явдолюк, Дмитрий Смиркин, PR-директор компании "Parallels", и Ольга Борисова, руководитель Национальной премии "Золотой пазл - лучший ивент-проект", соорганизатор международной премии "Global Event Awards", а Санкт-Петербург - член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Кермен Манджиева.

Татьяна Мокшина и Кермен Манджиева

Рассказ победителей регионального этапа о своих работах начинался в необычном формате "лифтовой" презентации: чтобы объяснить суть проекта, нужно было уложиться всего в одну минуту. Иными словами, произвести впечатление на потенциального инвестора за считанные секунды, "пока он едет с вами в лифте" - наподобие того, как в свое время сделали основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Новый формат понравился зрителям, которые с помощью шумомера проголосовали за три лучшие презентации.

По традиции, десять наиболее ярких проектов региональной премии автоматически примут участие в федеральном этапе.

Партнеры премии в Самарской области - компания "МегаФон" и ГК "Данон".

Информационные партнеры - ГТРК "Самара", телеканал "Самара-ГИС", радио "Эхо Москвы" в Самаре, "Самарская газета", информационный портал "Волга Ньюс", газета "Волжская коммуна", журнал "СМР.Собака.ru".

Партнеры церемонии награждения - ВК "Экспо-Волга", филиал ООО "Нестле Россия" в г. Самара, Coca-Cola HBC Россия в Самаре, компания "Amway".

Генеральный информационный партнер Национальной премии - информационное агентство России ТАСС.

Надежда Явдолюк

"Мы уверены, что связи с общественностью служат ключевым инструментом управления репутацией любой компании на любом этапе развития. Премия позволяет продемонстрировать общественности лучшие проекты в области коммуникаций и благотворительности. Поэтому "МегаФон" продолжает выступать партнером регионального этапа "Серебряного Лучника", - прокомментировала директор по связям с общественностью Поволжского филиала ПАО "МегаФон" Елена Харитонова.

Победители Регионального этапа "Серебряный Лучник" - Самара за 2016 год:

Номинация "Лучший проект в области корпоративных коммуникаций"
"В городе Ю", информационно-развлекательное издание микрорайона "Южный город" компании "ДК Древо"

Номинация "Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа"
"Кинофестиваль добрых дел "Estafesto: сделай мир лучше!", Группа компаний Danone в России

Номинация "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций"
"Новая планета радио галактики Тольятти". День рождения радио "Маяк", ГТРК "Самара"

Номинация "Лучший проект в области КСО и благотворительности"
"Театральный маршрут", компания "Арконик СМЗ"

Номинация "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ"
"Донорство в тренде!", Самарская областная клиническая станция переливания крови

Номинация "Лучший проект развития и продвижения территорий"
"Русский космос", ГТРК "Самара". Проект рекомендован жюри Регионального этапа к участию в Днях открытых презентаций в Москве

Номинация "Лучший проект в области международных коммуникаций"
"Под знаменем дружбы", телеканал "Самара-ГИС"

Номинация "Лучший проект в области digital-коммуникаций"
проект www.car-mania.ru, компания "Нью Медиа Плюс"

Номинация "Лучший проект в области продвижения технологий будущего"
"Сообщество StartupSamara", Региональный центр инноваций StartupSamara

Номинация "Лучший студенческий проект" (специальная региональная номинация)
"Патриотический десант", автор - Елена Недялкова, студентка 3-го курса факультета филологии и журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева

Проекты, также рекомендованные жюри к участию в федеральном этапе Национальной премии без внесения организационного взноса:

- "140 лет российско-болгарской дружбы: Самара и Стара-Загора - города-побратимы", Администрация г.о. Самара;

- "Приют для животных - источник позитива", Самарская областная общественная организация защиты животных "Надежда".

Члены жюри Регионального этапа "Серебряный Лучник" - Самара

- Ирина Андронова, доктор политических наук, заведующая кафедрой "Связи с общественностью" ПГУТИ, Самара;

- Ольга Борисова, руководитель Национальной премии "Золотой пазл - лучший ивент-проект", соорганизатор международной премии "Global Event Awards", Москва;

- Владимир Громов, кандидат психологических наук, начальник управления по стратегическим коммуникациям "Т Плюс Самара";

- Денис Князев, заместитель по связям с общественностью председателя Самарского регионального отделения ВПП "Родина";

- Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании "МегаФон", член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник", Санкт-Петербург;

- Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара, г. Самара;

- Ольга Олисова, заместитель председателя правления исследовательской группы "Свободное мнение", Самара;

- Сергей Силантьев, исполнительный директор ИА "ВолгаНьюс", Самара;

- Алексей Транцев, руководитель общественной организации "Инклюзивный клуб добровольцев", член Федерального экспертного совета Ассоциации волонтерских центров, г. Самара;

- Геннадий Шаталов, президент премии RuPor, Воронеж

- Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного фонда жилья и ипотеки;

- Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", Москва;

- Елена Яшина, председатель гильдии специалистов по связям с общественностью ТПП Самарской области, директор центра корпоративного развития СГЭУ, заместитель директора New Line Business.

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