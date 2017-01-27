Наградили победителей регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник"

26 января в большой студии ГТРК "Самара" состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара. В 2016 году на соискание премии было выставлено 43 проекта, а число их авторов достигло 520.
"Серебряный Лучник" - самая престижная премия в сфере связей с общественностью - в этом году будет вручаться на федеральном уровне уже в 20-й раз, в Самарской области "Лучник" имеет семилетнюю историю. Как член жюри могу сказать, что по качеству проектов 2016 года ваш регион выглядит очень достойно. Приятно, что премия из года в год собирает все больше сильных участников", - отметила почетный гость церемонии, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк (г. Москва).
"Наибольшее число работ в 2016 году было представлено в номинациях "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ", "Лучший проект развития и продвижения территорий" и "Лучший проект в области КСО и благотворительности". Это говорит о том, что проекты в области связей с общественностью заметны и существенно влияют на социально-культурную жизнь нашего региона", - говорит Татьяна Мокшина, директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор "Серебряный Лучник" - Самара.
Высокий уровень самарского регионального этапа подчеркнуло присутствие гостей из обеих столиц. Москву представляли Надежда Явдолюк, Дмитрий Смиркин, PR-директор компании "Parallels", и Ольга Борисова, руководитель Национальной премии "Золотой пазл - лучший ивент-проект", соорганизатор международной премии "Global Event Awards", а Санкт-Петербург - член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Кермен Манджиева.
Рассказ победителей регионального этапа о своих работах начинался в необычном формате "лифтовой" презентации: чтобы объяснить суть проекта, нужно было уложиться всего в одну минуту. Иными словами, произвести впечатление на потенциального инвестора за считанные секунды, "пока он едет с вами в лифте" - наподобие того, как в свое время сделали основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Новый формат понравился зрителям, которые с помощью шумомера проголосовали за три лучшие презентации.
По традиции, десять наиболее ярких проектов региональной премии автоматически примут участие в федеральном этапе.
Партнеры премии в Самарской области - компания "МегаФон" и ГК "Данон".
Информационные партнеры - ГТРК "Самара", телеканал "Самара-ГИС", радио "Эхо Москвы" в Самаре, "Самарская газета", информационный портал "Волга Ньюс", газета "Волжская коммуна", журнал "СМР.Собака.ru".
Партнеры церемонии награждения - ВК "Экспо-Волга", филиал ООО "Нестле Россия" в г. Самара, Coca-Cola HBC Россия в Самаре, компания "Amway".
Генеральный информационный партнер Национальной премии - информационное агентство России ТАСС.
"Мы уверены, что связи с общественностью служат ключевым инструментом управления репутацией любой компании на любом этапе развития. Премия позволяет продемонстрировать общественности лучшие проекты в области коммуникаций и благотворительности. Поэтому "МегаФон" продолжает выступать партнером регионального этапа "Серебряного Лучника", - прокомментировала директор по связям с общественностью Поволжского филиала ПАО "МегаФон" Елена Харитонова.
Победители Регионального этапа "Серебряный Лучник" - Самара за 2016 год:
Номинация "Лучший проект в области корпоративных коммуникаций"
"В городе Ю", информационно-развлекательное издание микрорайона "Южный город" компании "ДК Древо"
Номинация "Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа"
"Кинофестиваль добрых дел "Estafesto: сделай мир лучше!", Группа компаний Danone в России
Номинация "Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций"
"Новая планета радио галактики Тольятти". День рождения радио "Маяк", ГТРК "Самара"
Номинация "Лучший проект в области КСО и благотворительности"
"Театральный маршрут", компания "Арконик СМЗ"
Номинация "Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ"
"Донорство в тренде!", Самарская областная клиническая станция переливания крови
Номинация "Лучший проект развития и продвижения территорий"
"Русский космос", ГТРК "Самара". Проект рекомендован жюри Регионального этапа к участию в Днях открытых презентаций в Москве
Номинация "Лучший проект в области международных коммуникаций"
"Под знаменем дружбы", телеканал "Самара-ГИС"
Номинация "Лучший проект в области digital-коммуникаций"
проект www.car-mania.ru, компания "Нью Медиа Плюс"
Номинация "Лучший проект в области продвижения технологий будущего"
"Сообщество StartupSamara", Региональный центр инноваций StartupSamara
Номинация "Лучший студенческий проект" (специальная региональная номинация)
"Патриотический десант", автор - Елена Недялкова, студентка 3-го курса факультета филологии и журналистики Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева
Проекты, также рекомендованные жюри к участию в федеральном этапе Национальной премии без внесения организационного взноса:
- "140 лет российско-болгарской дружбы: Самара и Стара-Загора - города-побратимы", Администрация г.о. Самара;
- "Приют для животных - источник позитива", Самарская областная общественная организация защиты животных "Надежда".
Члены жюри Регионального этапа "Серебряный Лучник" - Самара
- Ирина Андронова, доктор политических наук, заведующая кафедрой "Связи с общественностью" ПГУТИ, Самара;
- Ольга Борисова, руководитель Национальной премии "Золотой пазл - лучший ивент-проект", соорганизатор международной премии "Global Event Awards", Москва;
- Владимир Громов, кандидат психологических наук, начальник управления по стратегическим коммуникациям "Т Плюс Самара";
- Денис Князев, заместитель по связям с общественностью председателя Самарского регионального отделения ВПП "Родина";
- Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании "МегаФон", член экспертного совета Национальной премии "Серебряный Лучник", Санкт-Петербург;
- Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара, г. Самара;
- Ольга Олисова, заместитель председателя правления исследовательской группы "Свободное мнение", Самара;
- Сергей Силантьев, исполнительный директор ИА "ВолгаНьюс", Самара;
- Алексей Транцев, руководитель общественной организации "Инклюзивный клуб добровольцев", член Федерального экспертного совета Ассоциации волонтерских центров, г. Самара;
- Геннадий Шаталов, президент премии RuPor, Воронеж
- Нина Шумкова, руководитель отдела общественных коммуникаций Самарского областного фонда жилья и ипотеки;
- Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", Москва;
- Елена Яшина, председатель гильдии специалистов по связям с общественностью ТПП Самарской области, директор центра корпоративного развития СГЭУ, заместитель директора New Line Business.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.