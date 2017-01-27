Автомобилистка на Chevrolet Niva столкнулась с КамАЗом в Кинельском районе

26 января в 8:30 в Кинельском районе на 14 км дороги от с. Муханово к трассе М-5 43-летняя водитель Chevrolet Niva, ехавшая со стороны Отрадного в направлении с. Красный Яр, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом под управлением 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии травмы получил 29-летний пассажир Chevrolet Niva. По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.