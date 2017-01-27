Автомобилистка на Chevrolet Niva столкнулась с КамАЗом в Кинельском районе

26 января в 8:30 в Кинельском районе на 14 км дороги от с. Муханово к трассе М-5 43-летняя водитель Chevrolet Niva, ехавшая со стороны Отрадного в направлении с. Красный Яр, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом под управлением 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии травмы получил 29-летний пассажир Chevrolet Niva.
По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...