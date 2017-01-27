В Самаре водитель Mitsubishi сбил подростка на пешеходном переходе

В четверг, 26 января, в Ленинском районе Самары в ДТП пострадал подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:30 на ул. Молодогвардейской 45-летний водитель Mitsubishi Lancer, ехавший в направлении ул. Вилоновской, сбил 14-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с травмами госпитализировали.