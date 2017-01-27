В Самаре водитель Mitsubishi сбил подростка на пешеходном переходе

В четверг, 26 января, в Ленинском районе Самары в ДТП пострадал подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:30 на ул. Молодогвардейской 45-летний водитель Mitsubishi Lancer, ехавший в направлении ул. Вилоновской, сбил 14-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...