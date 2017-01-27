Один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками и автогрейдером на трассе М-5 под Самарой

На трассе М-5 под Самарой столкнулись три грузовика и автогрейдер, в результате аварии один человек погиб, сообщил ГУ МВД России по области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 января примерно в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали первую помощь пострадавшим, приняли меры к восстановлению дорожного движения, установили и опросили свидетелей инцидента, организовали сохранность вещественных доказательств на месте ДТП.
По предварительным данным сотрудников органов внутренних дел, находившийся за рулем автомобиля MAN мужчина 1959 года рождения, двигаясь в сторону Уфы, начал совершать обгон грейдера.
При этом водитель допустил занос прицепа транспортного средства, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого - с грейдером, а затем, продолжив движение, - с грузовиком Mercedes.
В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. По предварительным данным, водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.
В настоящее время движение транспорта на участке автодороги, где произошло столкновение, восстановлено. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...