Один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками и автогрейдером на трассе М-5 под Самарой

На трассе М-5 под Самарой столкнулись три грузовика и автогрейдер, в результате аварии один человек погиб, сообщил ГУ МВД России по области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 января примерно в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал".

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали первую помощь пострадавшим, приняли меры к восстановлению дорожного движения, установили и опросили свидетелей инцидента, организовали сохранность вещественных доказательств на месте ДТП.

По предварительным данным сотрудников органов внутренних дел, находившийся за рулем автомобиля MAN мужчина 1959 года рождения, двигаясь в сторону Уфы, начал совершать обгон грейдера.

При этом водитель допустил занос прицепа транспортного средства, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого - с грейдером, а затем, продолжив движение, - с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. По предварительным данным, водители транспортных средств в момент столкновения находились в трезвом состоянии.

В настоящее время движение транспорта на участке автодороги, где произошло столкновение, восстановлено. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.