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Облправительство Власть и политика

Инициативы населения будут поддержаны за счет бюджета

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительством Самарской области подготовлен проект госпрограммы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований" на 2017-2025 годы.

Основная идея документа - определение проблем, волнующих жителей сел и городов, и оказание помощи в их решении. Причем население муниципальных образований предлагается напрямую вовлекать в развитие своих территорий.

Местные власти совместно с общественными советами определяют потребности населенного пункта. На их основе готовится общественный проект развития. Идеи по улучшению жизни в селе, городе или районе могут быть самыми разнообразными: организация водоснабжения, ремонт дорог, пожарная безопасность, сбор отходов, освещение улиц, размещение площадок, спортивных объектов и мест массового отдыха. Также они могут касаться объектов культурного наследия, курортов и народно-художественных промыслов.

Конкурсная комиссия будет оценивать проекты развития по нескольким критериям. Так, местный бюджет должен подтвердить планируемое софинансирование, механизмы дальнейшего эффективного использования создаваемого объекта общественной инфраструктуры и определить количество жителей населенного пункта, которые смогут им воспользоваться.

Кроме того, будет учитываться степень финансового участия населения в реализации общественного проекта. Определять, сколько конкретно средств могут и должны внести граждане, предлагается на основе референдума о самообложении.

Проекты представляются на конкурс ежегодно в срок до 1 ноября, а после 15 декабря будут определяться победители, которые могут рассчитывать на бюджетную поддержку.

В первый год реализации программы она будет небольшой - 20 млн рублей, затем суммы будут повышаться. В 2018 году на этот уровень помощи будет выделено 200 млн руб., а в 2025 - уже 532 млн рублей.

Каждый населенный пункт может представлять несколько проектов, однако при определении тех, кому будет предоставлена субсидия, установлены квоты. В Самаре Кировский и Промышленный районы могут рассчитывать на финансирование четырех общественных проектов, Советский - трех, а остальные районы - не более двух.

В Тольятти может быть профинансировано не более 12 проектов, в остальных городах региона - не больше трех. По муниципальным районам квота составляет два проекта, у остальных населенных пунктов - один.

Размер субсидий из областного бюджета на каждый проект для районов Самары и Тольятти составляет не более 3 млн рублей. Для остальных городов - 2 млн руб., городских и сельских поселений - 1 млн рублей.

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