Президент РФ подписал указ о награждении Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством"

В пятницу, 27 января, вышел указ президента РФ о награждении Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Самарский инструктор-космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" Олег Кононенко удостоен государственной награды за мужество и высокий профессионализм в длительном космическом полете на МКС.

Напомним, экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М" с Олегом Кононенко стартовал с космодрома Байконур 23 июля 2015 года для участия в работе 44/45-й длительной экспедиции на МКС. Посадку аппарат совершил в казахстанской степи 11 декабря 2015 года.

Период пребывания в космическом полете экипажа пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М" составил 142 суток. За время работы на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и дооснащал ее оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. В ходе миссии члены экипажа участвовали в стыковке с МКС японского грузового корабля HTV-5 "КОНОТОРИ", транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-18М" и американского грузового корабля Cygnus CRS Orb-4.