Президент РФ подписал указ о награждении Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством"

В пятницу, 27 января, вышел указ президента РФ о награждении Олега Кононенко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Самарский инструктор-космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" Олег Кононенко удостоен государственной награды за мужество и высокий профессионализм в длительном космическом полете на МКС.
Напомним, экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М" с Олегом Кононенко стартовал с космодрома Байконур 23 июля 2015 года для участия в работе 44/45-й длительной экспедиции на МКС. Посадку аппарат совершил в казахстанской степи 11 декабря 2015 года.
Период пребывания в космическом полете экипажа пилотируемого корабля "Союз ТМА-17М" составил 142 суток. За время работы на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и дооснащал ее оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. В ходе миссии члены экипажа участвовали в стыковке с МКС японского грузового корабля HTV-5 "КОНОТОРИ", транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-18М" и американского грузового корабля Cygnus CRS Orb-4.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.