Самарский университет получит новое современное общежитие

В пятницу, 27 января, под председательством губернатора Николая Меркушкина состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева. Участники совещания приняли решения, которые повысят привлекательность и конкурентоспособность вуза.

Перед началом совещания Николай Меркушкин поприветствовал собравшихся в зале студентов стройотряда "Эридан" Самарского университета, которые на днях отправятся на большую зимнюю стройку космодрома Восточный.

Губернатор пожал каждому руки, пожелал успехов и поинтересовался, что конкретно они будут делать в Амурской области. Ректор Самарского университета Евгений Шахматов пояснил, что молодые люди будут трудиться на объектах наземной космической инфраструктуры Восточного, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя, а также работать в городе Циолковский.

Обращаясь непосредственно к участникам заседания, Николай Меркушкин (он является заместителем председателя наблюдательного совета — прим. ВН), подчеркнул: на повестке дня вопросы, требующие безотлагательного решения.

Первый касается строительства нового общежития вуза. Оно будет располагаться непосредственно рядом с кампусом на пересечении ул. Гая и Врубеля. Как пояснил Евгений Шахматов, возведение объекта будет вестись за средства федерального бюджета, но наблюдательному совету необходимо одобрить эту операцию.

Проректор по развитию Андрей Антонович рассказал о деталях: на строительство 16-этажного общежития направят 320 млн рублей. Строители уже разрыли котлован и забили сваи на месте стройки. Предполагается, что в общежитии разместят 90 квартир — одно, двух и трехкомнатные улучшенной планировки для студентов и преподавателей вуза. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2017 году.

Губернатор уточнил, какие будут созданы условия в однокомнатных квартирах, предусмотрена ли там кухня? Главе региона на все эти вопросы ответили утвердительно. Николай Меркушкин отметил, что создание подобных условий позволит привлечь в Самару студентов и преподавателей из-за рубежа.

Второй вопрос, рассмотренный участниками, касался планирования финансово-хозяйственной деятельности вуза на 2017–2019 годы. Проректор по учебной работе Валерий Матвеев рассказал, что по итогам этого года вуз планирует получить 2,62 млрд рублей.

В эту сумму не включены целевые субсидии на капремонт ботанического сада и аэродрома вуза. Также туда пока не вошли дополнительные средства в размере 1 млрд 143 млн рублей. Буквально вчера, добавил проректор, пришли еще 92 млн руб. на фундаментальные исследования, они тоже не отражены в общей сумме поступлений. Если же сложить все средства, то в сумме в 2017 году вуз планирует получить около 3,5 млрд рублей.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался заключения госконтрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной программы по развитию авиационной промышленности.

Проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев рассказал о том, что 29 декабря 2016 года Минпромторг РФ объявил конкурс, посвященный разработке и квалификации композитных материалов на основе отечественных армирующих наполнителей, технологий изготовлений элементов планера с применением легких металлических гибридных и полимерных композиционных материалов и производственных технологий нового поколения, в котором вуз намерен участвовать. Объем научно-исследовательской работы составляет 392,5 млн рублей, рассчитана она на 2017–2019 годы.

У этой научной работы широкий спектр применения и касается она новых технологий и материалов в конструкции планеров и в конструкции механизации крыла самолета.

"Для нас очень важен этот конкурс, он позволит диверсифицировать нашу деятельность", — отметил Прокофьев. Николай Меркушкин одобрил желание Самарского университета и порекомендовал обратить внимание вуза на завод по производству композитных материалов, который сейчас строится в ОЭЗ "Тольятти". Его инвесторами выступили ОАО "Завод Продмаш" и гендиректор УК "Электрощит-Самара" Андрей Половинкин. Производство откроют уже в этом году, на первом этапе в него вложат 1 млрд рублей.

Четвертый и последний вопрос, рассмотренными наблюдательным советом, касался второго этапа реализации программы повышения конкурентоспособности вуза. В марте 2017 года Самарскому университету предстоит защитить выполнение "дорожной карты" перед международным советом и очень важно как он с этим справиться.

Евгений Шахматов в этой связи перечислил основные достижения вуза за 2016 год: это и вывод в апреле на орбиту с космодрома Восточный малого космического аппарата "Аист-2Д", разработанного в Самарском университете, и плотная работа с такими крупными предприятиями как "Прогресс", "Кузнецов", "Металлист", и достигнутая договоренность о проведении в 2017 году в Самаре симпозиума по мирному космосу под эгидой ООН, и формирование 8 институтов на базе факультетов объединенного университета, и участие филологов госуниверситета в продвижении вуза, и его ребрендинг, и работа 4-х лабораторий в международном центре "Артек", через которые прошли 5 тыс. школьников, и многое другое.

Николай Меркушкин одобрил отчет вуза, посоветовал плотнее налаживать взаимодействие с местными крупными производствами, а также с ВИАМ, которым руководит Евгений Каблов, а в целом коллективу вуза пожелал активной творческой работы.

Все вынесенные на рассмотрение вопросы были одобрены наблюдательным советом вуза.

"Шаг за шагом нам необходимо двигаться вперед. Для того, чтобы попасть в 100 лучших вузов мира, предстоит большая работа, — обратился к наблюдательному совету губернатор. — Нужно активнее набирать в вуз победителей олимпиад — в 2016 году в регионе принято 16 человек, в то время как Новосибирский университет набрал сразу 84 олимпиадника. Если не делать этого, "сливки" будут собирать другие. Кого мы будем учить — очень важно".