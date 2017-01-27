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Самарский университет получит новое современное общежитие

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 января, под председательством губернатора Николая Меркушкина состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева. Участники совещания приняли решения, которые повысят привлекательность и конкурентоспособность вуза.

Самарский университет получит новое современное общежитие Самарский университет получит новое современное общежитие
Фото: Юлия Рубцова

Перед началом совещания Николай Меркушкин поприветствовал собравшихся в зале студентов стройотряда "Эридан" Самарского университета, которые на днях отправятся на большую зимнюю стройку космодрома Восточный.

Губернатор пожал каждому руки, пожелал успехов и поинтересовался, что конкретно они будут делать в Амурской области. Ректор Самарского университета Евгений Шахматов пояснил, что молодые люди будут трудиться на объектах наземной космической инфраструктуры Восточного, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя, а также работать в городе Циолковский.

Обращаясь непосредственно к участникам заседания, Николай Меркушкин (он является заместителем председателя наблюдательного совета — прим. ВН), подчеркнул: на повестке дня вопросы, требующие безотлагательного решения.

Первый касается строительства нового общежития вуза. Оно будет располагаться непосредственно рядом с кампусом на пересечении ул. Гая и Врубеля. Как пояснил Евгений Шахматов, возведение объекта будет вестись за средства федерального бюджета, но наблюдательному совету необходимо одобрить эту операцию.

Проректор по развитию Андрей Антонович рассказал о деталях: на строительство 16-этажного общежития направят 320 млн рублей. Строители уже разрыли котлован и забили сваи на месте стройки. Предполагается, что в общежитии разместят 90 квартир — одно, двух и трехкомнатные улучшенной планировки для студентов и преподавателей вуза. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в 2017 году.

Губернатор уточнил, какие будут созданы условия в однокомнатных квартирах, предусмотрена ли там кухня? Главе региона на все эти вопросы ответили утвердительно. Николай Меркушкин отметил, что создание подобных условий позволит привлечь в Самару студентов и преподавателей из-за рубежа.

Второй вопрос, рассмотренный участниками, касался планирования финансово-хозяйственной деятельности вуза на 2017–2019 годы. Проректор по учебной работе Валерий Матвеев рассказал, что по итогам этого года вуз планирует получить 2,62 млрд рублей.

В эту сумму не включены целевые субсидии на капремонт ботанического сада и аэродрома вуза. Также туда пока не вошли дополнительные средства в размере 1 млрд 143 млн рублей. Буквально вчера, добавил проректор, пришли еще 92 млн руб. на фундаментальные исследования, они тоже не отражены в общей сумме поступлений. Если же сложить все средства, то в сумме в 2017 году вуз планирует получить около 3,5 млрд рублей.

Третий вопрос, вынесенный на обсуждение, касался заключения госконтрактов на выполнение научно-исследовательских работ в рамках федеральной программы по развитию авиационной промышленности.

Проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев рассказал о том, что 29 декабря 2016 года Минпромторг РФ объявил конкурс, посвященный разработке и квалификации композитных материалов на основе отечественных армирующих наполнителей, технологий изготовлений элементов планера с применением легких металлических гибридных и полимерных композиционных материалов и производственных технологий нового поколения, в котором вуз намерен участвовать. Объем научно-исследовательской работы составляет 392,5 млн рублей, рассчитана она на 2017–2019 годы.

У этой научной работы широкий спектр применения и касается она новых технологий и материалов в конструкции планеров и в конструкции механизации крыла самолета.

"Для нас очень важен этот конкурс, он позволит диверсифицировать нашу деятельность", — отметил Прокофьев. Николай Меркушкин одобрил желание Самарского университета и порекомендовал обратить внимание вуза на завод по производству композитных материалов, который сейчас строится в ОЭЗ "Тольятти". Его инвесторами выступили ОАО "Завод Продмаш" и гендиректор УК "Электрощит-Самара" Андрей Половинкин. Производство откроют уже в этом году, на первом этапе в него вложат 1 млрд рублей.

Четвертый и последний вопрос, рассмотренными наблюдательным советом, касался второго этапа реализации программы повышения конкурентоспособности вуза. В марте 2017 года Самарскому университету предстоит защитить выполнение "дорожной карты" перед международным советом и очень важно как он с этим справиться.

Евгений Шахматов в этой связи перечислил основные достижения вуза за 2016 год: это и вывод в апреле на орбиту с космодрома Восточный малого космического аппарата "Аист-2Д", разработанного в Самарском университете, и плотная работа с такими крупными предприятиями как "Прогресс", "Кузнецов", "Металлист", и достигнутая договоренность о проведении в 2017 году в Самаре симпозиума по мирному космосу под эгидой ООН, и формирование 8 институтов на базе факультетов объединенного университета, и участие филологов госуниверситета в продвижении вуза, и его ребрендинг, и работа 4-х лабораторий в международном центре "Артек", через которые прошли 5 тыс. школьников, и многое другое.

Николай Меркушкин одобрил отчет вуза, посоветовал плотнее налаживать взаимодействие с местными крупными производствами, а также с ВИАМ, которым руководит Евгений Каблов, а в целом коллективу вуза пожелал активной творческой работы.

Все вынесенные на рассмотрение вопросы были одобрены наблюдательным советом вуза.

"Шаг за шагом нам необходимо двигаться вперед. Для того, чтобы попасть в 100 лучших вузов мира, предстоит большая работа, — обратился к наблюдательному совету губернатор. — Нужно активнее набирать в вуз победителей олимпиад — в 2016 году в регионе принято 16 человек, в то время как Новосибирский университет набрал сразу 84 олимпиадника. Если не делать этого, "сливки" будут собирать другие. Кого мы будем учить — очень важно".

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Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

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озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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Под председательством губернатора Николая Меркушкина состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева

Под председательством губернатора Николая Меркушкина состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева

Николай Меркушкин провел расширенное совещание

Николай Меркушкин провел расширенное совещание

Николай Меркушкин встретился с представителями движения студенческих отрядов Самарской области

Николай Меркушкин встретился с представителями движения студенческих отрядов Самарской области

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