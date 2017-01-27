БК "Самара" уступил "Темп-СУМЗ-УГМК" на своей площадке — 71:72

В пятницу, 27 января, в очередном матче баскетбольной суперлиги "Самара" на своей площадке принимала "Темп-СУМЗ-УГМК".

В середине стартового периода Сергей Зозулин затребовал первый тайм-аут: его подопечные, к разочарованию и тренера, и болельщиков, уступали 6:9, испытывая проблемы в организации нападения. Но ни тренерские внушения, ни привычно активная ротация состава (за десять минут на паркете побывали одиннадцать игроков), ни звонкий данк от Алексея Жуканенко не помогали "Самаре" перехватить инициативу — 15:17 к концу четверти.

Затяжная погоня хозяев принесла результат лишь к середине второй десятиминутки, когда Алексей Зозулин подытожил мини-рывок команды, организованный Евгением Фидием — 25:24. Но и это еще, конечно, ровным счетом ничего не значило: гости не собирались отпускать нашу команду слишком далеко. И к большому перерыву соперники подошли практически вровень — 35:33 в пользу самарцев.

Третий период начался с обмена результативными атаками. И постепенно хозяева, в составе которых выделялся Евгений Фидий, добились небольшого преимущества — 44:39. А затем после некоторой паузы Константин Кадыков подтвердил статус лучшего снайпера Суперлиги, отправив в кольцо ревдинцев треху. Но уже через пару минут от перевеса в 8 очков остались лишь воспоминания — за минуту до завершения периода на табло горели — 49:48. Треха от Дмитрия Головина подняла команде и болельщикам настроение, но к решающей десятиминутке ничего еще не было ясно — 52:49.

Ее "Самара" начала с того, что восстановила 5-очковую разницу (59:54 после прохода и сочного данка от Алексея Жуканенко). Но проходит минута — и ситуация вновь кардинально поменялась: 59:60 за шесть минут до финальной сирены. Страсти на площадке предсказуемо накалялись. За две минуты до сирены после точных бросков разыгравшегося в концовке Алексея Жуканенко "Самара" вернула себе лидерство — 66:65.

Удерживать его удавалось ровно полторы минуты. А за 30 секунд до конца основного времени Антон Глазунов, хладнокровно исполнив штрафные, по сути, принес гостям победу — 69:70. У самарцев еще оставались шансы на спасение, но воспользоваться ими "Самара" не сумела — 71:72, сообщает официальный сайт клуба.