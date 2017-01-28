16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ликвидация повреждения теплотрассы на ул. Нагорной завершена Из-за порыва на теплотрассе более 170 домов подключены по резервной схеме В самарском гостиничном комплексе выявлены нарушения при торговле алкоголем Движение трамваев по ул. Ново-Садовой восстановлено В пятницу вечером Самару сковали восьмибалльные пробки

Общество

В самарском гостиничном комплексе выявлены нарушения при торговле алкоголем

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 155
Версия для печати

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности "Народный контроль" провели проверку деятельности гостиничного комплекса, расположенного на ул. Алма-Атинской в Самаре.

В ходе проверки полицейские задокументировали факт хранения алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных  правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Находящаяся в обороте алкогольная продукция изъята. Виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Фото на сайте

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Самарцы отпраздновали Крещение господне массовыми купаниями в Волге на Полевом спуске

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Световое шоу "Полетели в Новый Год"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5