В самарском гостиничном комплексе выявлены нарушения при торговле алкоголем

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности "Народный контроль" провели проверку деятельности гостиничного комплекса, расположенного на ул. Алма-Атинской в Самаре.

В ходе проверки полицейские задокументировали факт хранения алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Находящаяся в обороте алкогольная продукция изъята. Виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.