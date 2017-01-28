В самарском гостиничном комплексе выявлены нарушения при торговле алкоголем

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности "Народный контроль" провели проверку деятельности гостиничного комплекса, расположенного на ул. Алма-Атинской в Самаре.
В ходе проверки полицейские задокументировали факт хранения алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Находящаяся в обороте алкогольная продукция изъята. Виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 14 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.