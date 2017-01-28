Из-за порыва на теплотрассе более 170 домов подключены по резервной схеме

В субботу, 28 января, специалистами АО "Предприятие тепловых сетей" было выявлено повреждение теплотрассы диаметром 500 мм в районе пересечения улиц Нагорной и Воронежской, сообщает пресс-служба предприятия.

Для устранения повреждения к месту порыва уже прибыл персонал трех аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники. В настоящее время место повреждения огорожено, начаты земляные работы для обнаружения точного места повреждения теплотрассы.

На время проведения ремонтных работы для теплоснабжения 177 жилых домов и 14 социально-значимых учреждений в данном районе собрана резервная схема подачи тепловой энергии. Указанное мероприятие гарантирует защиту от замораживания тепловых узлов в домах потребителей и позволяет поддерживать нормативную температуру в помещениях района.

Планируется завершить ремонтные работы на объекте и перевести потребителей на штатную схему теплоснабжения до конца суток 28 января.