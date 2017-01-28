Из-за порыва на теплотрассе более 170 домов подключены по резервной схеме

В субботу, 28 января, специалистами АО "Предприятие тепловых сетей" было выявлено повреждение теплотрассы диаметром 500 мм в районе пересечения улиц Нагорной и Воронежской, сообщает пресс-служба предприятия.
Для устранения повреждения к месту порыва уже прибыл персонал трех аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники. В настоящее время место повреждения огорожено, начаты земляные работы для обнаружения точного места повреждения теплотрассы.
На время проведения ремонтных работы для теплоснабжения 177 жилых домов и 14 социально-значимых учреждений в данном районе собрана резервная схема подачи тепловой энергии. Указанное мероприятие гарантирует защиту от замораживания тепловых узлов в домах потребителей и позволяет поддерживать нормативную температуру в помещениях района.
Планируется завершить ремонтные работы на объекте и перевести потребителей на штатную схему теплоснабжения до конца суток 28 января.
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хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?