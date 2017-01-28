Начальник ПСО Тольятти пытался скрыть поломку служебной техники на рыбалке заказным вызовом

Начальник ПСО Тольятти взял служебную технику и отправился с друзьями на рыбалку. Из-за перегруза у спецтехники сгорел редуктор, стоимость которого превышает 100 тыс. рублей. Чтобы скрыть свой проступок, мужчина попросил коллегу позвонить на номер 112 и заявить о пропаже человека, после чего он "отправится его спасать" и техника "должна будет сломаться", пишет life.ru.

После того как поступила официальная заявка, мужчина приехал на работу и написал рапорт о том, что во время поисково-спасательной операции у него сломалась служебная техника. В произошедшем стала разбираться полиция, выяснилось, что вся ситуация была инсценирована с целью списать поломку на управление спасательной службы.

"Он личность пропавшего выдумал, поэтому, когда рапорт написал, стали проверять, а такого человека не существует. Его уволили сразу, он уехал и пропал. Его ищет полиция, и коллегам он денег задолжал", — сообщил источник в ПСО Тольятти.

"В настоящий момент сотрудник уволен из поисково-спасательной службы", — добавили в ведомстве.