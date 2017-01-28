Начальник ПСО Тольятти пытался скрыть поломку служебной техники на рыбалке заказным вызовом

Начальник ПСО Тольятти взял служебную технику и отправился с друзьями на рыбалку. Из-за перегруза у спецтехники сгорел редуктор, стоимость которого превышает 100 тыс. рублей. Чтобы скрыть свой проступок, мужчина попросил коллегу позвонить на номер 112 и заявить о пропаже человека, после чего он "отправится его спасать" и техника "должна будет сломаться", пишет life.ru.
После того как поступила официальная заявка, мужчина приехал на работу и написал рапорт о том, что во время поисково-спасательной операции у него сломалась служебная техника. В произошедшем стала разбираться полиция, выяснилось, что вся ситуация была инсценирована с целью списать поломку на управление спасательной службы.
"Он личность пропавшего выдумал, поэтому, когда рапорт написал, стали проверять, а такого человека не существует. Его уволили сразу, он уехал и пропал. Его ищет полиция, и коллегам он денег задолжал", — сообщил источник в ПСО Тольятти.
"В настоящий момент сотрудник уволен из поисково-спасательной службы", — добавили в ведомстве.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Почему то не удивлен. И где контроль?
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