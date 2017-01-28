"Ладья" проиграла "Белым Медведям" - 5:2

В субботу, 28 января, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась в Челябинске с "Белыми Медведями".

Тольяттинцы проиграли хозяевам поля - 5:2. Ответный матч состоится в воскресенье, 29 января, в 13:00.