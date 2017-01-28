"Ладья" проиграла "Белым Медведям" - 5:2

В субботу, 28 января, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась в Челябинске с "Белыми Медведями".
Тольяттинцы проиграли хозяевам поля - 5:2. Ответный матч состоится в воскресенье, 29 января, в 13:00.
В субботу, 28 января, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась в Челябинске с "Белыми Медведями".
Тольяттинцы проиграли хозяевам поля - 5:2. Ответный матч состоится в воскресенье, 29 января, в 13:00.
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Статистика матча: Броски: 35-46 ; Броски в створ: 25-26 ; Голы: 5-2 ; Вбрасывания: 16-25 ; Штраф: 33-33