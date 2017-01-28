Форвард Джерри Мбакогу возвращается из "Крыльев Советов" в "Карпи"

В субботу, 28 января, расположение "Крыльев Советов" в Белеке покинул нигерийский форвард Джерри Мбакогу, сообщает пресс-служба клуба.

Это решение между клубом и игроком было принято по обоюдному согласию. Джерри возвращается в итальянский клуб "Карпи", у которого самарцы арендовали игрока в августе прошлого года.

Нападающий провел за самарский клуб 8 матчей.