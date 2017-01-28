Форвард Джерри Мбакогу возвращается из "Крыльев Советов" в "Карпи"

В субботу, 28 января, расположение "Крыльев Советов" в Белеке покинул нигерийский форвард Джерри Мбакогу, сообщает пресс-служба клуба.
Это решение между клубом и игроком было принято по обоюдному согласию. Джерри возвращается в итальянский клуб "Карпи", у которого самарцы арендовали игрока в августе прошлого года.
Нападающий провел за самарский клуб 8 матчей.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет