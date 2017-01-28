В Тольятти на железнодорожном переезде поезд протаранил Porsche Panamera GTS

В субботу, 28 января, в 11:00 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде автодороги "Тольятти-Ташелка".

Как следует из материалов, собранных сотрудниками полиции, 50-летний мужчина, житель Ульяновска, управляя автомобилем Porsche Panamera GTS, двигался по автодороге "Тольятти-Ташелка" со стороны с. Ташелка в направлении г. Тольятти.

По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции, на 10 км данной автодороги водитель иномарки нарушил правила проезда железнодорожного переезда, выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с электровозом, который следовал со стороны железнодорожной станции "Жигулевское море" в сторону станции "Тольятти".

Автомобиль получил механические повреждения, водитель в дорожно-транспортном происшествии не пострадал. Полицейские продолжают выяснять все подробности случившегося, сообщает облГлавк.