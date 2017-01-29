В Тольятти ночью сгорел автомобиль

В воскресенье, 29 января, в 00:02 в Автозаводском районе на Цветном бульваре горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе шести человек личного состава и двух единиц техники. Возгорание было локализовано в 00:08, ликвидировано - 00:09.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.