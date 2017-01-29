Из самарского магазина изъято более тонны алкоголя

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности "Народный контроль" организовали проверку деятельности магазина, расположенного на пр. Карла Маркса в Кировском районе Самары.
В ходе проверки полицейские задокументировали факт продажи алкогольной продукции без использования контрольно-кассовой техники и в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота.
В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.
Находившаяся на реализации алкогольная продукция — пиво объемом 1 230 литров на сумму более 103 тыс. руб., изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации.
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Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Почему то не удивлен. И где контроль?
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