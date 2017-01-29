Из самарского магазина изъято более тонны алкоголя

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения правоохранительной направленности "Народный контроль" организовали проверку деятельности магазина, расположенного на пр. Карла Маркса в Кировском районе Самары.

В ходе проверки полицейские задокументировали факт продажи алкогольной продукции без использования контрольно-кассовой техники и в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота.

В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.

Находившаяся на реализации алкогольная продукция — пиво объемом 1 230 литров на сумму более 103 тыс. руб., изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации.