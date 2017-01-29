В повторной встрече "Ладья" одержала победу над "Белыми Медведями"

В воскресенье, 29 января, тольяттинская "Ладья" в Челябинске одержала победу над "Белыми Медведями" - 2:1, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

"Белые Медведи" захватили инициативу с первых минут, атакуя гораздо больше своего соперника. Но в отличие от прошлого дня "Ладья" не позволяла создать множество моментов около своих ворот. Если же дело доходило до броска, то в рамке блестяще действовал Арсений Никоноров. На 13-й минуте тольяттинцам удалось результативно "огрызнуться". В сутолоке у ворот самым расторопным оказался Владимир Кротов, добивший шайбу в пустой створ — 0:1.

Во втором отрезке хозяева еще больше усилили натиск, но Арсений Никоноров с возросшей нагрузкой справлялся на ура. И все же на 34-й минуте "медведи" сравняли счет. Никита Складчиков от борта нанес бросок, а Александр Подкорытов на "пятачке" подправил шайбу в сетку — 1:1.

Через две минуты "черно-белые" могли выйти вперед, но Кирилл Кошурников в меньшинстве не реализовал импровизированный буллит. Ответ не заставил себя ждать. Уже в следующей атаке Роман Поляничев мастерски завершил выход "три в два" — 1:2.

Весь третий период превратился в сплошной штурм владений "Ладьи". Хозяева были близки к взятию ворот, но в завершающей стадии "мишкам" отчаянно не везло. Этот факт прекрасно отражают две штанги Артура Войцеха и Михаила Коновалова. Нельзя не отдать должное волжанам, которые всей командой самоотверженно оборонялись. Тренерский штаб "Белых Медведей" до конца надеялся спасти матч, но даже замена голкипера на шестого полевого игрока не привела к желаемому результату. 1:2 — победа "Ладьи".