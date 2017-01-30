В Самаре объявлены торги на создание снегоплавильной станции

В пятницу, 27 января, в Самаре был объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции. Заявки будут приниматься с 30 января, пишет investinfra.ru.
В качестве концедента выступает департамент управления имуществом городского округа Самара. Объект соглашения - снегоплавильная станции с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами.
По условиям концессионного соглашения концессионер обязуется осуществить инвестиции в создание и пользование объектом. Предельный объем расходов составит 200 млн рублей.
Концедент обязуется передать концессионеру объекты соглашения во владение и пользование с момента подписания акта приема-передачи после заключения концессионного соглашения. Срок строительства и введения объекта в эксплуатацию составит девять месяцев с момента заключения соглашения.
Общая площадь застройки составит 6341,6 кв. м. Срок концессионного соглашения составляет 15 лет. Заявки принимаются до 15 марта 2017 года.
Напомним, о том, что мэрия Самары рассматривает возможность строительства в городе снегоплавильной станции, стало известно еще в мае 2015 года. Тогда глава горадминистрации Олег Фурсов рассказывал о двух вариантах строительства: на канализационных сетях или на теплообменнике, использующем мощности ВоТГК.
Тогда Олег Фурсов отмечал, что за вытапливание снега на полигонах мэрия платит 300 руб. за кубометр, а работа двух снегоплавильных машин, которые имеются в распоряжении города, обходится в 500 руб. за кубометр. Строительство же снегоплавильного завода позволит снизить затраты.
Летом прошлого года СМИ сообщали, что на ул. Лунной в Самаре могут построить самую крупную в России снегоплавильную станцию.
Отметим, что сейчас две мобильные снегоплавильные установки, имеющиеся у МП "Благоустройство", законсервированы. На предприятии поясняют, что сделано это было из-за дороговизны их эксплуатации, а также из-за того, что ливневая канализация зимой не справляется с объемами поступающей от них воды. Кроме того, на шум от них жаловались жители города.
Последние комментарии
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?