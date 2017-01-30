В Самаре объявлены торги на создание снегоплавильной станции

В пятницу, 27 января, в Самаре был объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции. Заявки будут приниматься с 30 января, пишет investinfra.ru.

В качестве концедента выступает департамент управления имуществом городского округа Самара. Объект соглашения - снегоплавильная станции с локальными очистными сооружениями и подъездными дорогами.

По условиям концессионного соглашения концессионер обязуется осуществить инвестиции в создание и пользование объектом. Предельный объем расходов составит 200 млн рублей.

Концедент обязуется передать концессионеру объекты соглашения во владение и пользование с момента подписания акта приема-передачи после заключения концессионного соглашения. Срок строительства и введения объекта в эксплуатацию составит девять месяцев с момента заключения соглашения.

Общая площадь застройки составит 6341,6 кв. м. Срок концессионного соглашения составляет 15 лет. Заявки принимаются до 15 марта 2017 года.

Напомним, о том, что мэрия Самары рассматривает возможность строительства в городе снегоплавильной станции, стало известно еще в мае 2015 года. Тогда глава горадминистрации Олег Фурсов рассказывал о двух вариантах строительства: на канализационных сетях или на теплообменнике, использующем мощности ВоТГК.

Тогда Олег Фурсов отмечал, что за вытапливание снега на полигонах мэрия платит 300 руб. за кубометр, а работа двух снегоплавильных машин, которые имеются в распоряжении города, обходится в 500 руб. за кубометр. Строительство же снегоплавильного завода позволит снизить затраты.

Летом прошлого года СМИ сообщали, что на ул. Лунной в Самаре могут построить самую крупную в России снегоплавильную станцию.

Отметим, что сейчас две мобильные снегоплавильные установки, имеющиеся у МП "Благоустройство", законсервированы. На предприятии поясняют, что сделано это было из-за дороговизны их эксплуатации, а также из-за того, что ливневая канализация зимой не справляется с объемами поступающей от них воды. Кроме того, на шум от них жаловались жители города.