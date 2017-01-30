В Самарской области местами похолодает до -33°C

В Самарской области в ближайшие дни сохранится морозная погода, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 30 января, днем малооблачно без осадков. Температура воздуха составит -15… -20°C. Ветер северный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Во вторник, 31 января, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -26 до -31°C, днем от -14 до -19°C. Ветер юго-западный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

В среду, 1 февраля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -23… -28°C, при прояснениях до -33°C.

Днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -13… -18°C. Ветер западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.