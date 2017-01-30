В Самарской области местами похолодает до -33°C

В Самарской области в ближайшие дни сохранится морозная погода, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 30 января, днем малооблачно без осадков. Температура воздуха составит -15… -20°C. Ветер северный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
Во вторник, 31 января, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от -26 до -31°C, днем от -14 до -19°C. Ветер юго-западный 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
В среду, 1 февраля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит -23… -28°C, при прояснениях до -33°C.
Днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -13… -18°C. Ветер западный 5-10 м/с. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
Почему Министерству Обороны не предоставить Жителям пос Рощнский квартиры вне предела военного городка ,таким образом решить проблемы с жильем для вновь прибывших военнослужащих.Многие Жители с радостью уехали б с этого городка.
Отопление выключили в 14:00 28.01. Сейчас 13:00 29.01 отопления так и нет в части домов. Например по адресу Ставропольская 43. На улице минус 20. За ликвидацию отвечает ЗАО ПТС сервис и по данным на их сайте должны были дать резервное отопление, но это ложь. Батареи ледяные. Аварию устранили в 2 часа ночи, но тепла до сих пор нет. В УК говорят, что домов много, но работают только 2 бригады, но разве это все, на что мы можем рассчитывать? Почему не подключают еще людей из администрации??? В администрации по номеру 995 00 59 сказали, что контролируют процесс и больше людей в УК нет. Но нам не нужен контроль. Нам нужен результат. То, что происходит в Самаре и Самарской области это произвол.
29.01 10.53 до сих пор нет отопления по адресу Ново вокзальная 26. Обогреватель не справляеться. На улице минус 24.
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер